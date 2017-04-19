В Челябинске суд рассмотрит ходатайство об объединении двух уголовных дел в отношении Николая Сандакова

Слушание пройдет в закрытом режиме. Судом будет рассмотрено ходатайство защиты об объединении уголовных дел.

Согласно обвинительному заключению, Сандаков, используя служебное положение, получил услуги имущественного характера в виде круглосуточной вооруженной охраны на сумму более 1,9 млн рублей от Калугина, возглавляющего ЧОП «Питон», в обмен на покровительство и попустительство по службе в виде принятия и совершений решений при размещении заказов, заключении и исполнении государственных контрактов на оказание охранных услуг.

Напомним, в настоящий момент в Советском районном суде рассматривается первое уголовное дело в отношении Николая Сандакова по обвинению в мошенничестве и в подстрекательстве к неправомерному доступу к компьютерной информации.