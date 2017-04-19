Социальный кодекс Волгоградской области дополнили новыми мерами поддержки
Новые меры социальной поддержки приняли в Волгоградской области.
Новые меры социальной поддержки приняли в Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Кроме того, усилена поддержка ветеранов труда, военной службы, тружеников тыла, участников Сталинградской битвы, членов семей военнослужащих, жертв политических репрессий, детей Сталинграда. Компенсация в размере 50% на оплату услуг ЖКХ будет предоставляться им независимо от того, являются ли они собственниками жилья, в котором проживают или нет.
«Льгота по оплате жилья и коммунальных услуг будет предоставлена и сельским специалистам, работающим в сфере социального обслуживания на дому. После вступления в силу соответствующих изменений льготополучателям будет сделан перерасчет по возмещению расходов на оплату услуг ЖКХ с 1 января 2017 года», — заявили в Думе.