Социальный кодекс Волгоградской области дополнили новыми мерами поддержки

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной Думы, теперь получать ежемесячные пособия смогут учащиеся не только государственных образовательных организаций, но и других учреждений. Кроме того, увеличена периодичность выплаты адресного социального пособия, обращаться за которым учащиеся теперь могут каждое полугодие. Напомним, что ранее льгота предоставлялась один раз в полтора года.

Кроме того, усилена поддержка ветеранов труда, военной службы, тружеников тыла, участников Сталинградской битвы, членов семей военнослужащих, жертв политических репрессий, детей Сталинграда. Компенсация в размере 50% на оплату услуг ЖКХ будет предоставляться им независимо от того, являются ли они собственниками жилья, в котором проживают или нет.

«Льгота по оплате жилья и коммунальных услуг будет предоставлена и сельским специалистам, работающим в сфере социального обслуживания на дому. После вступления в силу соответствующих изменений льготополучателям будет сделан перерасчет по возмещению расходов на оплату услуг ЖКХ с 1 января 2017 года», — заявили в Думе.