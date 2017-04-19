Максим Решетников поручил правительству края устранить дискриминацию матерей-одиночек

«В чем глубокий смысл этой нормы?» — обратился господин Решетников к министру социального развития края Татьяне Абдуллиной. Она пояснила, что смысл этой нормы был в том, чтобы поддержать семьи в браке.

«Вы же не требуете свидетельство о браке. Вы говорите именно о том, что в свидетельстве о рождении отсутствует запись об отцовстве, — отметил глава региона, — Большой общественный резонанс и я считаю, что по меньшей мере неоднозначная норма, поэтому подготовьте и на ближайшее законодательное собрание вынесите проект закона, который устраняет эту дискриминацию».



Напомним, 1 января 2017 года в силу вступил Закон Пермского края от 29 декабря 2016 года N 37-ПК «О внесении изменений в закон Пермской области «Об охране, семьи, материнства, отцовства и детства». Согласно внесенным правкам молодые мамы, родившие ребенка в возрасте от 19 до 24 лет, теперь имеют право на получение единовременной выплат.