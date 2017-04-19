В КПРФ назвали Двораковского хорошим мэром Омска на фоне провала выборов

В среду, 19 апреля, депутаты Омского городского Совета признали выборы мэра несостоявшимися. После с критикой в адрес комиссии и «Единой России» обрушились представители КПРФ.

Так, Леонид Михайленко предложил сделать кандидатом Виктора Жаркова, которого комиссия сняла ещё на этапе отбора из-за отсутствия нескольких справок. Галина Горст отметила, что Жарков уже не может после снятия быть кандидатом.

С критикой в адрес комиссии по выборам мэра выступил ещё один коммунист Иван Ивченко.

«У меня вопрос к комиссии, почему кандидаты, которым вы отдали по 8 голосов, снялись с выборов. Сергей Николаевич (Тодоров. — Ред.), почему так получилось?» — едва сдерживая эмоции спросил Ивченко.

Председатель комиссии Сергей Тодоров парировал, что они работали строго в соответствии с регламентом.

«Мы действовали в соответствии с установленным вами регламентом. Вы 50% своих представителей направили. Как председатель я считаю, что мы сработали очень хорошо. Вы сейчас не хотите оценить роль депутатского корпуса. Вам только в ножки все поклонятся, если вы внесете какие-то изменения. Давайте соберёмся, и я вам все расскажу. У меня больше к Вам, Иван Александрович, будет вопросов как к депутату и человеку», — заявил Тодоров.

После этого под дружный гул зала Ивченко заявил, что действующий мэр Вячеслав Двораковский сейчас на коне по сравнению со всеми кандидатами, добавив, что «Единая Россия» лишила омичей выборов градоначальника.

Председатель ОГС Галина Горст сделала Ивану Ивченко замечание, и у него отключили микрофон.