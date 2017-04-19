Евгений Куйвашев заявил о намерении участвовать в губернаторских выборах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев заявил об участии в выборах на пост главы региона, проведение которых запланировано на 10 сентября — Единый день голосования для 2017 года. Об этом заявил Куйвашев на заседании регионального кабмина.

«Да, я буду участвовать в губернаторских выборах», — сказал Куйвашев во время своего выступления.