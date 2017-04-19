Краевые власти не будут субсидировать авиарейсы до Симферополя
Сегодня на заседании правительства края были рассмотрены результаты опроса по организации доступного летнего отдыха жителей Пермского края.
Сегодня на заседании правительства края были рассмотрены результаты опроса по организации доступного летнего отдыха жителей Пермского края.
В этом году на субсидирование авиамаршрутов из бюджета региона будет направлено 60 млн руб., отметил врио губернатора Максим Решетников.
Он рассказал, что в этом году были открыты уже три направления — на Самару, Казань, Нижний Новгород. Кроме того, с 1 июня можно будет напрямую летать в Новосибирск.
«И бюджет позволяет нам выбрать еще два направления», — отметил он. И.о. министра транспорта Пермского края Николай Уханов рассказал, что в опросе, который проводился в период с 28 марта до 7 апреля, приняли участие 2465 человек. По результатам опроса, наибольшим интересом у пермяков пользуется Симферополь. За него проголосовали 39% опрошенных. За Сочи проголосовали 18%, 16% отдали предпочтение международным направлениям, за Анапу проголосовали 9% опрошенных. За Минеральные воды — 6%, Краснодар -4%.
«Что касается популярных направлений Симферополь, Сочи, Анапа, по данным направлениям у нас уже открыты авиаперелеты. Они осуществляются на коммерческой основе. Они востребованы. Загрузка этих авиаперелетов практически 100% и в летний период мы прорабатываем вопрос о включении дополнительных рейсов по этим направлениям. Таким образом, мы предлагаем дополнить наши маршруты рейсами
Эти рейсы предлагается открыть с июня и до конца текущего года с частотой два раза в неделю. Господин Уханов также рассказал, что с промышленными предприятиями также был проработан вопрос о потребностях в перелетах. Три предприятия — «СибурХимПром», «Уралкалий»,
Напомним, что с 2013 года по специальному тарифу осуществляются внутренние региональные авиаперевозки пассажиров, связывающие Пермь с городами Приволжского федерального округа (Уфа, Киров, Казань, Нижний Новгород, Самара, Ульяновск). В декабре 2015 года был открыт новый маршрут Пермь — Нижнекамск. С 1 ноября 2016 года открыты два новых направления на условиях предоставления субсидии из бюджета Пермского края: Краснодар и Новосибирск.
В этом году выбрать для субсидирования южный региональный авиамаршрут из бюджета Пермского края было решено по результатам опроса жителей региона. Для голосования были предложены такие направления, как Минеральные Воды, Анапа, Сочи, Краснодар, Симферополь,