Краевые власти не будут субсидировать авиарейсы до Симферополя

В этом году на субсидирование авиамаршрутов из бюджета региона будет направлено 60 млн руб., отметил врио губернатора Максим Решетников.

Он рассказал, что в этом году были открыты уже три направления — на Самару, Казань, Нижний Новгород. Кроме того, с 1 июня можно будет напрямую летать в Новосибирск.

«И бюджет позволяет нам выбрать еще два направления», — отметил он. И.о. министра транспорта Пермского края Николай Уханов рассказал, что в опросе, который проводился в период с 28 марта до 7 апреля, приняли участие 2465 человек. По результатам опроса, наибольшим интересом у пермяков пользуется Симферополь. За него проголосовали 39% опрошенных. За Сочи проголосовали 18%, 16% отдали предпочтение международным направлениям, за Анапу проголосовали 9% опрошенных. За Минеральные воды — 6%, Краснодар -4%.

«Что касается популярных направлений Симферополь, Сочи, Анапа, по данным направлениям у нас уже открыты авиаперелеты. Они осуществляются на коммерческой основе. Они востребованы. Загрузка этих авиаперелетов практически 100% и в летний период мы прорабатываем вопрос о включении дополнительных рейсов по этим направлениям. Таким образом, мы предлагаем дополнить наши маршруты рейсами Пермь-Краснодар и Пермь — Минеральные воды, открыв по ним субсидии, чтобы наработать по ним пассажиропоток», — отметил господин Уханов.