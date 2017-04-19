Врио губернатора Свердловской области не стал распускать региональный кабмин
Куйвашев сообщил, что члены правительства Свердловской области будут работать без приставки и. о. до результатов губернаторских выборов.
Куйвашев сообщил, что члены правительства Свердловской области будут работать без приставки и. о. до результатов губернаторских выборов.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение не распускать региональное правительство и работать с действующим кабмином до губернаторских выборов, которые, по данным областного избиркома, пройдут 10 сентября — в Единый день голосования. Такое решение было озвучено на заседании регионального правительства с участием Куйвашева.
«Члены правительства Свердловской области будут работать без приставки и. о. до результатов губернаторских выборов», — сказал Куйвашев.
В сентябре прошлого года свердловское правительство в полном составе уже отправляли в отставку в связи с уходом с должности
Президент России Владимир Путин ранее в понедельник принял отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и назначил его врио главы региона до выборов. Срок полномочий Куйвашева в качестве главы региона истекал в мае 2017 года.