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08:55 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Челябинск очистят от авто-«подснежников»

Челябинские депутаты обсуждают проект положения о брошенном транспорте.

Новый документ будет регламентировать действия по ликвидации автохлама, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Парламентарии отреагировали на многочисленные просьбы горожан — теперь у властей появятся законные основания для уборки бесхозных автомобилей, которые портят облик южноуральской столицы и зачастую мешают проезду машин экстренных служб.

«На основании положения в первую очередь выявляется брошенный транспорт. Затем устанавливается владелец. Оценку состояния автомобиля дает специальная комиссия, которая выезжает на место и составляет акт, а также протокол нарушения правил благоустройства. Владельцу направляется уведомление о нарушении с предложением в течение 30 дней убрать авто с места длительной парковки. Если уведомление проигнорировано, машина эвакуируется на специальную стоянку», — объяснили в пресс-службе челябинской городской думы.

Добавим, что положение депутаты рассмотрят уже на следующей неделе — во вторник, 25 апреля.

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