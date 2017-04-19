Станислав Швецов избран зампредом Молодежного парламента при Госудме РФ

В этой должности господин Швецов будет заниматься вопросами регионального развития. Ранее Станислав Швецов занимал должность федерального координатора Молодежного парламента по Приволжскому федеральному округу.



Господин Швецов также является председателем Молодежного парламента при заксобрании края. С 2012 по 2016 годы был руководителем регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Пермского края.



Молодежный парламент при Госдуме является совещательным и консультативным органом и осуществляет свою деятельность на общественных началах. Создан в целях содействия деятельности Госдумы в области законодательного регулирования прав и законных интересов молодежи, а также представления и защиты прав молодых людей.