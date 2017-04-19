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09:40 (мск), источник: Sputnik.by

Славянское братство-2017: совместные учения пройдут под Брестом

МИНСК, 19 апр — Sputnik. Воинские контингенты из России и Сербии прибудут в июне в Беларусь для участия в совместных учениях «Славянское братство-2017».

Источник: Sputnik.by

«Совместное учение планируется провести на полигоне “Брестский” отдельной десантно-штурмовой бригады, а также на одном из участков реки Мухавец», — сообщил в среду департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны Российской Федерации.

Главная цель предстоящих маневров — подготовка и ведение специальных действий совместными подразделениями вооруженных сил трех стран в ходе выполнения задач по борьбе с терроризмом.

Это будут уже третьи совместные белорусско-российско-сербские учения. Как ранее сообщал Sputnik, предыдущие международные учения «Славянское братство» прошли в ноябре 2016 года в Сербии.

Тогда военные трех стран испытали в полевых условиях персональные мини-беспилотники, предназначенные для ведения военнослужащими разведки в ближнем бою. Дроны были задействованы в специальных учебных войсковых операциях при освобождении заложников и деблокировании аэропорта Ковин.

Первые учения «Славянское братство» проводились в 2015 году на полигоне Раевский под Новороссийском на базе горного соединения ВДВ.

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