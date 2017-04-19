Славянское братство-2017: совместные учения пройдут под Брестом
МИНСК, 19 апр — Sputnik. Воинские контингенты из России и Сербии прибудут в июне в Беларусь для участия в совместных учениях «Славянское братство-2017».
МИНСК, 19 апр — Sputnik. Воинские контингенты из России и Сербии прибудут в июне в Беларусь для участия в совместных учениях «Славянское братство-2017».
«Совместное учение планируется провести на полигоне “Брестский” отдельной
Главная цель предстоящих маневров — подготовка и ведение специальных действий совместными подразделениями вооруженных сил трех стран в ходе выполнения задач по борьбе с терроризмом.
Это будут уже третьи совместные
Тогда военные трех стран испытали в полевых условиях персональные
Первые учения «Славянское братство» проводились в 2015 году на полигоне Раевский под Новороссийском на базе горного соединения ВДВ.