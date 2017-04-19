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09:09 (мск), источник: Om1.ru

Выборы мэра Омска признали несостоявшимися

Омский городской совет сегодня вынужден был принять ожидаемое решение и констатировать факт провала мэрских выборов по новой системе.

Голосование за кандидатуру нового мэра Омска, назначенное на среду, 19 апреля, не состоялось, так как вчера с выборов снялся последний кандидат, 31-летний бизнесмен Андрей Ерошевич.

За сутки до голосования юный политик отозвал свои документы, не объяснив почему. В итоге выборы не смогли пройти по техническим причинам — депутатам просто не из кого было выбирать. Ранее, напомним, свои документы отозвал и второй кандидат, глава Минтруда и соцразвития Омской области Владимир Куприянов. Официальная причина отказа от участия в выборах — плохое состояние здоровья.

Еще раньше с дистанции сошел фаворит выборов, заместитель губернатора Омской области Станислав Гребенщиков, против которого возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» (ч.2 ст. 285 УК РФ). Таким образом до дня голосования с дистанции сошли все кандидаты, создав таким образом, патовую ситуацию, когда выбирать стало не из кого.

Присутствующие на заседании представители КПРФ пытались призвать депутатов выбрать нового мэра, проголосовав за их представителя Виктора Жаркова, не допущенного комиссией по выборам мэра даже до этапа собеседования, однако это предложение не прошло.

Кроме того, ряд депутатов склонялся к тому, что необходимо вернуть прямые мэрские выборы. Учитывая, что осенью текущего 2017 года омичам предстоит выбирать новый состав Горсовета, и на эти цели бюджетом предусмотрено 52 млн рублей, логичнее было бы допечатать в бюллетене, потратив на это всего 900 тысяч, и заодно выбрать нового мэра. Однако это предложение, озвученное депутатом Иванов Ивченко, не прошло. Против выступил глава комитета по финансово-бюджетным вопросам Юрий Федотов.

Срок полномочий депутатов нынешнего созыва Горсовета истекает лишь 10 сентября, так что они еще успевают назначить новую дату выборов мэра и провести все необходимые процедуры. Полномочия действующего мэра Вячеслава Двораковского, напомним, заканчиваются 11 июля 2017 года. Не исключено, что до вступления в должность нового мэра обязанности главы города будет выполнять первый заместитель Сергей Фролов, чиновник уже подтвердил свою готовность взять на себя эту миссию.

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