Сегодня Международный суд ООН в Гааге вынесет решение по делу Украины против РФ

Об этом говорится на сайте суда.

«Публичное заседание будет проходить в 3 часа дня (16.00 по Киевскому времени — ред.) в Дворце мира в Гааге, в ходе которого судья Ронни Абрахам, Председатель Суда, прочитает решение Суда», — говорится в документе, распространенном Судом ранее.

Речь идет об иске, который 16 января МИД Украины подал в Международный суд ООН в Гааге по поводу нарушения РФ Конвенции ООН по противодействию финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Иск Украины был подан 16 января 2017 года в Международный суд ООН с целью привлечения России к ответственности «за поддержку терроризма на востоке Украины и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в Крыму». Украина подала иск на основании нарушения Россией двух конвенций — Конвенции о предотвращении финансирования терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, — и требует от РФ «прекратить финансирование незаконных вооруженных формирований на Донбассе и восстановить деятельность Меджлиса в Крыму».