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10:12 (мск), источник: ДЕЙТА

Китайские инвесторы добавят Дальнему Востоку $3 млрд

Глава минвостокразвития Александр Галушка сообщил, что китайские инвесторы рассматривают возможности нарастить объемы инвестиций на $3 млрд. Об этом сообщает ИА Дейта сообщили в министерстве.

Источник: ДЕЙТА

«Всего доля иностранных инвестиций в портфеле инвестпроектов Дальнего Востока составляет 20%. Дополнительно мы сегодня прорабатываем еще ряд проектов китайских инвесторов объемом $3 млрд», — сказал Галушка.

Он также подчеркнул, что в общей сложности на Дальнем Востоке в стадии реализации находятся 564 новых инвестпроекта на 1,4 трлн руб.

В частности, на четвертом заседании российско-китайской межправкомиссии по инвестиционному сотрудничеству представители России и Китая поддержали создание двух фондов, которые будут заниматься инвестициями в российскую горнодобывающую и металлургическую отрасли, а также в инфраструктурные и девелоперские проекты.

Вилитари Филатов.

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