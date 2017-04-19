Китайские инвесторы добавят Дальнему Востоку $3 млрд

«Всего доля иностранных инвестиций в портфеле инвестпроектов Дальнего Востока составляет 20%. Дополнительно мы сегодня прорабатываем еще ряд проектов китайских инвесторов объемом $3 млрд», — сказал Галушка.

Он также подчеркнул, что в общей сложности на Дальнем Востоке в стадии реализации находятся 564 новых инвестпроекта на 1,4 трлн руб.

В частности, на четвертом заседании российско-китайской межправкомиссии по инвестиционному сотрудничеству представители России и Китая поддержали создание двух фондов, которые будут заниматься инвестициями в российскую горнодобывающую и металлургическую отрасли, а также в инфраструктурные и девелоперские проекты.

Вилитари Филатов.