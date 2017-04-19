Китайские инвесторы добавят Дальнему Востоку $3 млрд
Глава минвостокразвития Александр Галушка сообщил, что китайские инвесторы рассматривают возможности нарастить объемы инвестиций на $3 млрд. Об этом сообщает ИА Дейта сообщили в министерстве.
Глава минвостокразвития Александр Галушка сообщил, что китайские инвесторы рассматривают возможности нарастить объемы инвестиций на $3 млрд. Об этом сообщает ИА Дейта сообщили в министерстве.
«Всего доля иностранных инвестиций в портфеле инвестпроектов Дальнего Востока составляет 20%. Дополнительно мы сегодня прорабатываем еще ряд проектов китайских инвесторов объемом $3 млрд», — сказал Галушка.
Он также подчеркнул, что в общей сложности на Дальнем Востоке в стадии реализации находятся 564 новых инвестпроекта на 1,4 трлн руб.
В частности, на четвертом заседании
Вилитари Филатов.