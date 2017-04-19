Депутаты Заксобрания Новосибирской области обеднели, об этом свидетельствуют данные деклараций, опубликованных на сайте регионального парламента.

Лидером по доходам оказался Александр Манцуров, он заработал 81,3 млн рублей. Годом ранее его доход составлял 114,1 млн рублей. Депутат Манцуров указал в декларации, что владеет снегоходом, автоприцепом, квартирой площадью 154 кв. м, земельным участком, помещением площадью 129 кв.м и виллой в Таиланде площадью 870 квадратным метров. На ребенка Манцурова оформлена половина квартиры площадью 118,8 квадратных метров и парковочное место.

Александр Кулинич оказался на втором месте по доходам — он заработал 55 млн рублей. В его собственности земельный участок для дачного строительства площадью в 989 квадратных метров, дом в 355 квадратных метров, в пользовании квартира в 114,5 метров. Супруга Кулинича заработала 2,4 млн рублей, она также владеет квартирой в 114,5 квадратных метров, а также домом в 230 квадратных метров и земельным участком, площадью 992 квадратных метра. Кроме того, в собственности супруги Кулинича легковой автомобиль «Лексус РХ 350».

Депутат Юрий Зозуля заработал 38,8 млн рублей и оказался на третьей строчке рейтинга богачей. В его собственности место в паркинге площадью 12 квадратных метров, в пользовании жилой дом в 60 квадратов, а также два автомобиля — «Лексус ЛС 460» и «Тойота Секвой’я. Супруга Зозули заработала 8,9 млн рублей.

Депутат Виктор Кушнир заработал 32,9 млн рублей. У него вместе с супругой в собственности квартира в Испании площадью 172,2 квадратных метра. В пользовании у Кушнира квартира в России площадью 153,1 квадратных метров и гидроцикл. Супруга депутата владеет тремя квартирами в России площадями от 86 до 153 квадратных метров и долю в гараже. Её доход составил 1,9 млн рублей.

Депутат Олег Кочерга заработал 30,3 млн рублей. В его собственности доли в земельном участке, квартире и жилом доме, и 1/18 доля в автостоянке. Также Кочерга владеет топливозаправщиком «УРАЛ» и автомобилем «УРАЛ». Источником дохода в декларации называются Накопления за предыдущие годы. Супруга депутата заработала 5,3 млн рублей.

Спикер Заксобрания Андрей Шимкив в 2016 году заработал 11,3 млн рублей, годом ранее его доход составлял 44,8 млн рублей. В собственности спикера Заксобрания три земельных участка два жилых дома (площадью 250 и 390 кв. метров) и гараж. Супруга Шимкива задекларировала доход в 4,5 млн рублей, две квартиры, земельный участок и нежилое помещение. В собственности супруги Шимкива автомобиль «Тойота Рав 4».

Самым бедным депутатом оказался Валентин Сичкарев. Он задекларировал 152,5 тысячи рублей, в его собственности квартира площадью 103,2 квадратных метра, доля в парковочном месте и автомобиль «Тойота Лэнд Крузер 200». Кроме того, у Сичкарева в пользовании квартира площадью 122 квадратных метра.