Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
Объяснено внешнее сходство мужей и жен
Афганистан попросил Россию о помощи
Кризис жанра: как звезды становятся банкротами
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
Вечный пьяница и простачок. Любимое амплуа Георгия ВицинаИ Никулин, и Моргунов считали, что «Вицин чертовски талантлив» и они «вместе взятые, не стоят его ногтя»
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
Арендные ставки в Москве упали ниже 20 тыс рублей в месяц
Россиянам массово удалось оспорить стоимость жилья
"Нас могли бы покрошить": Савченко о событиях 2014 года
Эксперты о том, что будет, если США ударят по КНДР
Валерия с размахом отметила 49-летие (фото)
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
Подлодка РФ сможет уничтожить весь Атлантический флот США – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen
Что круче: танк или УАЗик
Фоторепортажи
16Мир встретил Пасху
22Цвет нации
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
15Роботы в Пальмире
09:33 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Депутаты Заксобрания Новосибирской области обеднели

Лидером по доходам остался глава крупной торговой компании Александр Манцуров, он задекларировал более 80 млн рублей, но доходы парламентария существенно сократились.

Депутаты Заксобрания Новосибирской области обеднели, об этом свидетельствуют данные деклараций, опубликованных на сайте регионального парламента.

Лидером по доходам оказался Александр Манцуров, он заработал 81,3 млн рублей. Годом ранее его доход составлял 114,1 млн рублей. Депутат Манцуров указал в декларации, что владеет снегоходом, автоприцепом, квартирой площадью 154 кв. м, земельным участком, помещением площадью 129 кв.м и виллой в Таиланде площадью 870 квадратным метров. На ребенка Манцурова оформлена половина квартиры площадью 118,8 квадратных метров и парковочное место.

Александр Кулинич оказался на втором месте по доходам — он заработал 55 млн рублей. В его собственности земельный участок для дачного строительства площадью в 989 квадратных метров, дом в 355 квадратных метров, в пользовании квартира в 114,5 метров. Супруга Кулинича заработала 2,4 млн рублей, она также владеет квартирой в 114,5 квадратных метров, а также домом в 230 квадратных метров и земельным участком, площадью 992 квадратных метра. Кроме того, в собственности супруги Кулинича легковой автомобиль «Лексус РХ 350».

Депутат Юрий Зозуля заработал 38,8 млн рублей и оказался на третьей строчке рейтинга богачей. В его собственности место в паркинге площадью 12 квадратных метров, в пользовании жилой дом в 60 квадратов, а также два автомобиля — «Лексус ЛС 460» и «Тойота Секвой’я. Супруга Зозули заработала 8,9 млн рублей.

Депутат Виктор Кушнир заработал 32,9 млн рублей. У него вместе с супругой в собственности квартира в Испании площадью 172,2 квадратных метра. В пользовании у Кушнира квартира в России площадью 153,1 квадратных метров и гидроцикл. Супруга депутата владеет тремя квартирами в России площадями от 86 до 153 квадратных метров и долю в гараже. Её доход составил 1,9 млн рублей.

Депутат Олег Кочерга заработал 30,3 млн рублей. В его собственности доли в земельном участке, квартире и жилом доме, и 1/18 доля в автостоянке. Также Кочерга владеет топливозаправщиком «УРАЛ» и автомобилем «УРАЛ». Источником дохода в декларации называются Накопления за предыдущие годы. Супруга депутата заработала 5,3 млн рублей.

Спикер Заксобрания Андрей Шимкив в 2016 году заработал 11,3 млн рублей, годом ранее его доход составлял 44,8 млн рублей. В собственности спикера Заксобрания три земельных участка два жилых дома (площадью 250 и 390 кв. метров) и гараж. Супруга Шимкива задекларировала доход в 4,5 млн рублей, две квартиры, земельный участок и нежилое помещение. В собственности супруги Шимкива автомобиль «Тойота Рав 4».

Самым бедным депутатом оказался Валентин Сичкарев. Он задекларировал 152,5 тысячи рублей, в его собственности квартира площадью 103,2 квадратных метра, доля в парковочном месте и автомобиль «Тойота Лэнд Крузер 200». Кроме того, у Сичкарева в пользовании квартира площадью 122 квадратных метра.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Жестокая драка школьниц в Новосибирске всколыхнула Интернет
Спасены три члена экипажа затонувшего в Черном море сухогруза
СМИ: боевики ИГ применили иприт против военных США в Ираке
КНДР показала постановочное видео ракетного удара по США
СМИ сообщили о перехвате российских Ту-95 истребителями ВВС США
Депутатов обяжут уведомлять фракции о своих законопроектах
Российский боксер оспорил дисквалификацию за допинг
США пересмотрят решение о снятии санкций с Ирана
Спорт
Ученику от побеждённого учителя. Как «Реал» выбил «Баварию» Второй год подряд одна и та же песня: четвертьфинал ЛЧ, напротив немецкая команда, Криштиану Роналду награждает её хет-триком
Авто
Lexus обновил свой самый смелый кроссовер Дизайн маленького кроссовера Lexus NX в момент появления казался настолько смелым, что не возникало и мысли, что он устареет
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
От Оленьки до мадам Зизи: Светлана Немоляева отмечает 80-летие Одной из ведущих актрис Театра им. В. Маяковского и любимице зрителей комедий Эльдара Рязанова Светлане Немоляевой исполняется 80 лет. Вспоминаем ее путь к успеху и лучшие роли — в архивных кадрах.
Недвижимость
Лучшие идеи для оформления совмещенного санузла
Общественность Петербурга отстояла парк Малиновка
На рынке появилось много нераспроданного жилья
Под Новосибирском рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Матерей-одиночек лишили пособий из-за «случайных детей» Автор поправок заявил, что такие дети появляются на свет «после корпоративчиков и междусобойчиков», и потому не имеют права на поддержку из бюджета.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь