Двораковский может проработать мэром Омска до осени
Об этом заявил председатель
Об этом заявил председатель
Сегодня, 19 апреля, на заседании Горсовета Омска выборы мэра признали несостоявшимися.
Дело в том, что ключевые кандидаты отказались участвовать в выборах. Министр труда и соцразвития Владимир Куприянов и
На заседании коммунисты,
Юрий Федотов, председатель
— Учите матчасть, дорогие депутаты. Город не остался без главы. Полномочия мэра истекают 12 июля, и они не прекращаются, пока не будет избран новый градоначальник. Эта процедура принята нами. Это нормальный механизм выборов, народ выбрал Горсовет, а Горсовет — мэра. Не нравится
Его поддержала спикер Галина Горст, отметившая, что пока не выберут нового мэра, действующий будут продолжать работу.
Галина Горст, спикер Омского городского совета:
— Статья 40 131 федерального закона гласит, что полномочия мэра продлятся до вступления в должность нового градоначальника. Новая процедура была во многом неизвестной, новой. Есть с кем городу Омску войти в историю местного самоуправления, — подчеркнула Горст.
В итоге споры сошли на нет. По некоторым данным, нынешний мэр Омск может руководить городом до осени нынешнего года, так как новая дата выборов мэра еще даже не назначена. Вероятно, что новые выборы градоначальника могут перенести на октябрь, когда свою работу начнет новый созыв Горсовета.