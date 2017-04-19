Двораковский может проработать мэром Омска до осени

Сегодня, 19 апреля, на заседании Горсовета Омска выборы мэра признали несостоявшимися.

Дело в том, что ключевые кандидаты отказались участвовать в выборах. Министр труда и соцразвития Владимир Куприянов и вице-губернатор Станислав Гребенщиков сослались на нездоровье. А 31-летний бизнесмен Андрей Ерошевич отозвал свои документы без объяснения причин.

На заседании коммунисты, либерал-демократы и эсеры взбунтовались из-за фактически проваленных выборов. Звучали тревожные заявления, что гордо остается без главы. Однако председатель финансово-бюджетного комитета Юрий Федотов призвал коллег успокоиться. По его словам, по закону нынешний градоначальник Вячеслав Двораковский будет руководить городом до избрания нового мэра Омска.

Юрий Федотов, председатель финансово-бюджетного комитета Горсовета Омска:

— Учите матчасть, дорогие депутаты. Город не остался без главы. Полномочия мэра истекают 12 июля, и они не прекращаются, пока не будет избран новый градоначальник. Эта процедура принята нами. Это нормальный механизм выборов, народ выбрал Горсовет, а Горсовет — мэра. Не нравится что-то — учите матчасть. Вносите изменения. Не надо агитировать нас за советскую власть. Не надо учить нас, что у кого-то кто-то что-то отобрал, а у кого — не известно. Надо по максимуму сократить эту процедуру. Давайте не спорить за выборы.

Его поддержала спикер Галина Горст, отметившая, что пока не выберут нового мэра, действующий будут продолжать работу.

Галина Горст, спикер Омского городского совета:

— Статья 40 131 федерального закона гласит, что полномочия мэра продлятся до вступления в должность нового градоначальника. Новая процедура была во многом неизвестной, новой. Есть с кем городу Омску войти в историю местного самоуправления, — подчеркнула Горст.

В итоге споры сошли на нет. По некоторым данным, нынешний мэр Омск может руководить городом до осени нынешнего года, так как новая дата выборов мэра еще даже не назначена. Вероятно, что новые выборы градоначальника могут перенести на октябрь, когда свою работу начнет новый созыв Горсовета.