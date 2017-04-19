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09:42 (мск), источник: ТАСС

Выборы мэра Омска признаны несостоявшимися из-за отсутствия кандидатов

Новые сроки проведения выборов будут определены в течение 20 дней.

ОМСК, 19 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Выборы главы Омска официально признаны в среду депутатами горсовета несостоявшимися из-за отсутствия претендентов на этот пост, сообщила ТАСС начальник информационного управления совета Ирина Серебренникова. Ранее оба кандидата на должность мэра, которые прошли в финальный этап выборов, добровольно отказались от участия в голосовании.

«Выбор признаны несостоявшимися по причине отсутствия кандидатов. Комиссия по выбору мэра соберется в течение 20 дней и определит новые сроки проведения выборов. Все этапы будут пройдены заново», — рассказала Серебренникова.

По мнению губернатора Омской области Виктора Назарова, выборы главы города в этом году затянулись из-за того, что проходят по новой неотработанной схеме. Однако, считает Назаров, избирательный процесс показал свою демократичность, дал возможность политикам оценить свои силы и заработать политические очки.

Изначально в списке претендентов на пост мэра было 23 кандидата, однако комиссия отказала в регистрации 6 претендентам из-за отсутствия ряда необходимых документов. Заместитель председателя правительства Омской области Станислав Гребенщиков, который считался главным претендентом на пост мэра Омска, снялся 13 апреля с выборов по состоянию здоровья, а 17 апреля стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил в отношении чиновника уголовное дело по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями.

Из оставшихся 16 кандидатов комиссия по выборам мэра выбрала 14 апреля двух, которые должны были быть представлены депутатам горсовета для окончательного выбора главы Омска. Однако 17 апреля министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов отказался от избрания на пост мэра, оставив предпринимателя и общественника Андрея Ерошевича единственным претендентом на эту должность. Ерошевич 18 апреля также подал заявление о добровольном отказе от участия в выборах.

Полномочия действующего мэра Омска Вячеслава Двораковского истекают 11 июля. Выборы 2017 года станут первыми, когда главу городской администрации выбирают депутаты горсовета, а не жители города.

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