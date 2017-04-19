Выборы мэра Омска признаны несостоявшимися из-за отсутствия кандидатов
Новые сроки проведения выборов будут определены в течение 20 дней.
Новые сроки проведения выборов будут определены в течение 20 дней.
ОМСК, 19 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Выборы главы Омска официально признаны в среду депутатами горсовета несостоявшимися
«Выбор признаны несостоявшимися по причине отсутствия кандидатов. Комиссия по выбору мэра соберется в течение 20 дней и определит новые сроки проведения выборов. Все этапы будут пройдены заново», — рассказала Серебренникова.
По мнению губернатора Омской области Виктора Назарова, выборы главы города в этом году затянулись
Изначально в списке претендентов на пост мэра было 23 кандидата, однако комиссия отказала в регистрации 6 претендентам
Из оставшихся 16 кандидатов комиссия по выборам мэра выбрала 14 апреля двух, которые должны были быть представлены депутатам горсовета для окончательного выбора главы Омска. Однако 17 апреля министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов отказался от избрания на пост мэра, оставив предпринимателя и общественника Андрея Ерошевича единственным претендентом на эту должность. Ерошевич 18 апреля также подал заявление о добровольном отказе от участия в выборах.
Полномочия действующего мэра Омска Вячеслава Двораковского истекают 11 июля. Выборы 2017 года станут первыми, когда главу городской администрации выбирают депутаты горсовета, а не жители города.