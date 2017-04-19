Двораковский не готов повторно стать мэром Омска, но согласился поработать до новых выборов
Действующий мэр высказал свою позицию по выборам градоначальника. Он верит в то, что достойная кандидатура найдется.
Действующий мэр высказал свою позицию по выборам градоначальника. Он верит в то, что достойная кандидатура найдется.
Сегодня, 19 апреля в Горсовете Омск после признания выборов мэра несостоявшимися, нынешний градоначальник Вячеслав Двораковский прокомментировал ситуацию. Он заявил, что готов проработать до тех пор, пока не выберут нового главу города.
Вячеслав Двораковский, мэр Омска:
— В выборах я полностью доверяю Горсовету и комиссии. Я верю, что найдется кандидат, который приведет всех к согласию. Я готов работать до тех пор, пока не выберут нового мэра города. Градоначальником должен стать тот, кто готов служить Омску. Это не строить карьеру и не популяризировать свое имя.
Что касается желания повторно избраться, но уже по новой системе, то градоначальник заметил коротко: «Не рассматривается».
Также мэр высказался по поводу нынешней истории с проваленными выборами, когда ключевые кандидаты — министр труда и соцразвития Владимир Куприянов и
— Новая система выборов мэра привела к растерянности. А народная мудрость гласит: «Чем резче перемены, тем разрушительней последствия».
Отметим, что сейчас комиссия по выборам мэра в течение 20 дней должна определить дату выборов и предложить ее на рассмотрение депутатам Горсовета Омска. Не исключено, что выборы перенесут на сентябрь, когда появится новый состав Горсовета.