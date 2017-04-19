Двораковский не готов повторно стать мэром Омска, но согласился поработать до новых выборов

Сегодня, 19 апреля в Горсовете Омск после признания выборов мэра несостоявшимися, нынешний градоначальник Вячеслав Двораковский прокомментировал ситуацию. Он заявил, что готов проработать до тех пор, пока не выберут нового главу города.

Вячеслав Двораковский, мэр Омска:

— В выборах я полностью доверяю Горсовету и комиссии. Я верю, что найдется кандидат, который приведет всех к согласию. Я готов работать до тех пор, пока не выберут нового мэра города. Градоначальником должен стать тот, кто готов служить Омску. Это не строить карьеру и не популяризировать свое имя.