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09:49 (мск), источник: Noi.md

Политолог: Между ПСРМ и ДПМ начнется настоящая война

Идея перехода к смешанной системе выборов в парламент закреплена в программе Партии социалистов.

Источник: Noi.md

Вопреки этому, они выступали как против одномандатных выборов, так и против смешанной системы, что делало их уязвимыми, считает политолог Виталий Андриевский.

Комментируя нициативу главы государства, он сказал, что сторонники ПСРМ могли подумать в таком случае: «обманули раз, значит, смогут обмануть и еще».

«ПСРМ пугала также поддержка одномандатной системы со стороны избирателей. Это сбор подписей ДПМ, который уже доходит до 1 млн. граждан и опросы общественного мнения на эту тему. И, третье. Додон оказывался в борьбе против одномандатной системы в одной команде с Владимиром Ворониным, Майей Санду, Андреем Нэстасе и Ренато Усатым. А ему это не нужно. И чем быстрее от них дистанцируется он и ПСРМ, тем лучше», — уверен Андриевский.

По его мнению, предложив смешанную систему, президент РМ уходит от той группы, но не вступает и в группу ДПМ.

«У него свой, отдельный проект. Для него это плюс. Все перечисленные составляющие определили выбор Игоря Додона и заставили его предложить смешанную систему. Для него это лучший вариант. И не думаю, что это было согласовано с Владом Плахотнюком. Их интересы в последнее время расходятся», — считает политолог.

Он не исключил, что ближе к выборам между ПСРМ и ДПМ начнется настоящая война.

«Будут воевать Влад Плахотнюк и Игорь Додон, но на самом деле, это будет война между двумя путями развития Молдовы. Между европейским и евразийским векторами», — подчеркивает Андриевский.

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