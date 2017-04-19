Уроженец Красноярска может возглавить прокуратуру Тувы

Бывший заместитель прокурора Красноярского края Александр Боровков может занять руководящую должность в Туве. Специалист претендует на пост прокурора республики.

Накануне, 18 апреля, Боровков встретился с главой Тувы Шолбаном Кара-оолом. В пресс-службе республиканского правительства подчеркнули, что кандидатуру на пост главы надзорного ведомства рекомендовал генпрокурор Юрий Чайка. Окончательное решение примет Верховный Хурал (парламент) Тувы, сессия которого пройдет 19 апреля.

«Согласно действующему законодательству, прокурор республики назначается Генеральным прокурором РФ по согласованию с Главой Республики Тыва и Верховным Хуралом (парламентом) РТ», — говорится в сообщении пресс-службы.

Александр Николаевич Боровков родился в 1967 году в Красноярске. В 1991 году окончил Красноярский государственный университет. Занимал должности следователя Красноярской транспортной прокуратуры, замначальника следственного отдела Среднесибирской транспортной прокуратуры и начальника отдела следственного управления краевой прокуратуры.

С 2007 по 2008 годы Боровков работал начальником управления по надзору за деятельностью прокуратуры Красноярского края. С 25 января 2008 года он занимал пост заместителя прокурора региона по вопросам правовой статистики и возглавлял межотраслевой отдел по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью.

Предыдущий прокурор Тувы Александр Гринев в начале апреля был назначен на аналогичную должность в Вологодскую область. Гринев возглавлял республиканскую прокуратуру с ноября 2012 года.

Фото: официальный сайт прокуратуры Красноярского края.