Уроженец Красноярска может возглавить прокуратуру Тувы
Кандидатуру Александра Боровкова рекомендовал Юрий Чайка.
Кандидатуру Александра Боровкова рекомендовал Юрий Чайка.
Бывший заместитель прокурора Красноярского края Александр Боровков может занять руководящую должность в Туве. Специалист претендует на пост прокурора республики.
Накануне, 18 апреля, Боровков встретился с главой Тувы Шолбаном
«Согласно действующему законодательству, прокурор республики назначается Генеральным прокурором РФ по согласованию с Главой Республики Тыва и Верховным Хуралом (парламентом) РТ», — говорится в сообщении
Александр Николаевич Боровков родился в 1967 году в Красноярске. В 1991 году окончил Красноярский государственный университет. Занимал должности следователя Красноярской транспортной прокуратуры, замначальника следственного отдела Среднесибирской транспортной прокуратуры и начальника отдела следственного управления краевой прокуратуры.
С 2007 по 2008 годы Боровков работал начальником управления по надзору за деятельностью прокуратуры Красноярского края. С 25 января 2008 года он занимал пост заместителя прокурора региона по вопросам правовой статистики и возглавлял межотраслевой отдел по надзору за
Предыдущий прокурор Тувы Александр Гринев в начале апреля был назначен на аналогичную должность в Вологодскую область. Гринев возглавлял республиканскую прокуратуру с ноября 2012 года.
Фото: официальный сайт прокуратуры Красноярского края.