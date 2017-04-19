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10:11 (мск), источник: dostup1.ru

Прокурор требует уволить чиновника без высшего образования в Тимирязевском

Между тем, должность заместителя главы администрации поселения по финансовым вопросам относится к главной должности муниципальной службы.

Прокурор Чебаркуля (Челябинская область) обратился в суд с требованием расторгнуть трудовые отношения между администрацией Тимирязевского сельского поселения и заместителем главы по финансовым вопросам, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации региональной прокуратуры, заместитель главы поселения, назначенный на пост в 2015 году, не имеет высшего профессионального образования.

Между тем, согласно закону «О регулировании муниципальной службы в Челябинской области» типовыми квалификационными требованиями для замещения главных должностей муниципальной службы являются высшее профессиональное образование, а также стаж муниципальной, государственной службы или по специальности — не менее трех лет.

Чебаркульская городская прокуратура в судебном порядке потребовала расторгнуть трудовые отношения с заместителем главы Тимирязевского сельского поселения. Заявление находится на рассмотрении.

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