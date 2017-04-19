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10:13 (мск), источник: Uralpress.ru

Адвокат Игорь Трунов намерен отсудить компенсацию за снятие с выборов, Юревич не будет требовать возмещения вреда

Конституционный суд РФ признал не соответствующей Конституции норму выборного законодательства, позволяющей Центризбиркому снимать весь список одномандатников партии за нарушения в отдельных округах.

Эту норму оспаривали в суде адвокат Игорь Трунов и бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич, которые выдвигались на выборах в Госдуму от «Российской партии пенсионеров за справедливость» (РППС), но ЦИК отказался регистрировать список партии из-за нарушений в отдельных округах.

ЦИК снял с сентябрьских выборов в Госдуму весь список партии (РППС), в котором оказалось 169 кандидатов, выдвинутых в 166 округах, при том, что закон разрешает выдвигать в округе не более одного кандидата. Трунов и Юревич, баллотировавшиеся в депутаты от списка РППС, посчитали, что ЦИК должен был исключить кандидатов в тех округах, где были выявлены нарушения, а не отказывать партии в заверении всего списка.

Также суд постановил, что законодатель должен внести в действующие нормы соответствующие изменения. Суд отметил, что решение не затрагивает результаты выборов в Госдуму (18 сентября 2016 года) и не может служить основанием для их пересмотра.

В постановлении говорится, что заявители — Юревич и Трунов — имеют право потребовать возмещения государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» Игорь Трунов, он намерен воспользоваться правом на компенсацию. В ближайшее время он подаст соответствующее исковое заявление в суд Москвы. Михаил Юревич не будет требовать возмещения вреда.

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