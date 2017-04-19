Кузнецова раскритиковала отмену пособий для матерей-одиночек в Прикамье

Данный вопрос Кузнецова подняла в ходе встречи с детским омбудсменом Пермского края Павлом Миковым, который пояснил, что согласно поправкам в региональном законе молодые матери в возрасте от 19 до 24 лет могут получить пособие в размере 60 тысяч рублей. Однако матери-одиночки и те женщины, которые прожили в регионе менее пяти лет, не смогут рассчитывать на материальную помощь. Миков также напомнил, что в Пермском крае, согласно данным за 2016 год, каждый третий ребенок рожден в неполной семье.

«Данный закон должен учитывать все возможные случаи, чтобы избежать дискриминационных ограничительных мер, это недопустимо. Важны, прежде всего, меры поддержки одиноких мам, а не законодательные преграды», — цитирует слова Кузнецовой пресс-служба омбудсмена.