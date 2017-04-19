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10:14 (мск), источник: РИА Новости

Кузнецова раскритиковала отмену пособий для матерей-одиночек в Прикамье

БЕЛГОРОД, 19 апр — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова раскритиковала поправки к закону Пермского края «Об охране, семьи, материнства, отцовства и детства», согласно которым матери-одиночки не могут рассчитывать на пособие, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.

Данный вопрос Кузнецова подняла в ходе встречи с детским омбудсменом Пермского края Павлом Миковым, который пояснил, что согласно поправкам в региональном законе молодые матери в возрасте от 19 до 24 лет могут получить пособие в размере 60 тысяч рублей. Однако матери-одиночки и те женщины, которые прожили в регионе менее пяти лет, не смогут рассчитывать на материальную помощь. Миков также напомнил, что в Пермском крае, согласно данным за 2016 год, каждый третий ребенок рожден в неполной семье.

«Данный закон должен учитывать все возможные случаи, чтобы избежать дискриминационных ограничительных мер, это недопустимо. Важны, прежде всего, меры поддержки одиноких мам, а не законодательные преграды», — цитирует слова Кузнецовой пресс-служба омбудсмена.

Кроме того, по ее мнению, необходимо уделять особое внимание вопросам воспитания ответственного родительства, не только материнства, но и отцовства. Кузнецова также подчеркнула, что в России около 5 миллионов матерей-одиночек.

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