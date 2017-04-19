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09:59 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Рустэм Хамитов принял участие в селекторном совещании с Дмитрием Медведевым

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев провёл селекторное совещание с главами регионов, в котором принял участие Рустэм Хамитов.

Источник: ГТРК Башкортостан

Дмитрий Медведев начал совещание с темы строительства и реконструкции автодорог.

В этом году на эту работу будет выделено около 30 миллиардов рублей. Планируется отремонтировать пять тысяч километров дорожного полотна. По теме ЖКХ одной из главных задач остаётся вопрос привлечения частных инвестиций и капитала.

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