Рустэм Хамитов принял участие в селекторном совещании с Дмитрием Медведевым

Дмитрий Медведев начал совещание с темы строительства и реконструкции автодорог.

В этом году на эту работу будет выделено около 30 миллиардов рублей. Планируется отремонтировать пять тысяч километров дорожного полотна. По теме ЖКХ одной из главных задач остаётся вопрос привлечения частных инвестиций и капитала.