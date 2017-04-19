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10:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Выборы мэра Омска провалились из-за отсутствия кандидатов

Депутаты горсовета Омска признали выборы мэра несостоявшимися из-за отсутствия кандидатов. Об этом сообщает интернет-издание «СуперОмск» в среду, 19 апреля.

Источник: РИА "Новости"

«У нас сегодня нет кандидатур. В связи с этим мы сегодня можем принять единственное решение — признать выборы несостоявшимися», — сказала председатель горсовета Галина Горст.

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За это решение проголосовал 21 депутат, против — 13, еще трое воздержались, отмечает издание.

По словам Галины Горст, в течение 20 дней будет объявлен новый конкурс для отбора кандидатов на пост главы города. Состав конкурсной комиссии останется тем же, однако будет увеличен срок рассмотрения документов кандидатов.

Накануне, 18 апреля, последний кандидат на должность мэра Омска, предприниматель Андрей Ерошевич решил снять свою кандидатуру. За день до этого отказался от участия в выборах второй одобренный комиссией кандидат — министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов. Губернатор региона Виктор Назаров счел это «нормальной рабочей ситуацией».

Полномочия действующего мэра Вячеслава Двораковского истекают 11 июля. Выборы этого года стали первыми, когда главу города избирают депутаты горсовета.

Комментарии
16
Ольга Лысенко
Вот теперь , наверное, головная боль будет для ВВП. Мониторинг за работой назначенного мэра будет проводить вся РФ.
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Дядя Сухов
Дык тама же все воры!
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Дядя Сухов
Этот Омск прославился банкротсвами страховых компаний (по строительству). Как только стройкомпания взяла и развалилась, то сразу и страховая туда же - а обманутые вкладчики идут лесом
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