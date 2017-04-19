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10:49 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Владимир Городецкий объявил об отмене повышения тарифов

Власти продолжат изучать вопрос эффективности систем ЖКХ.

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий отменил 15-процентный рост тарифов ЖКХ с 1 июля 2017 года.

О своем решении Городецкий объявил 19 апреля. Теперь власти вернут рост тарифов на «коммуналку» в Новосибирске на уровень 4% — такое повышение было разрешено постановлением Правительства РФ.

«Понимая ситуацию, я, поверьте, слышу мнение не только на митинге. Слышу мнение и в других обстоятельствах. Встречался с профсоюзами, общественной палатой, Народным фронтом, общественниками и многими другими, когда люди высказывались», — сказал Городецкий.

Он подчеркнул, что власти продолжат изучать вопрос эффективности систем ЖКХ — проблема износа сетей еще не решена. В ближайшее время областные власти будут вместе решать вопрос финансирования программ капремонта сетей.

Предполагалось, что в Новосибирске холодная вода станет дороже на 20%, водоотведение — на 20,1%, горячая вода — на 15,9%, отопление — на 14,9%, электроснабжение — на 2,9%, газ — на 3,9%. Прокуратура региона провела проверку обоснованности повышения тарифов. По словам прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева, выявлены некоторые нарушения.

Событие возымело большой общественный резонанс в регионе и на федеральном уровне. В Новосибирске прошли семь митингов против повышения тарифов.

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