Глава Свердловской области в 2016 г заработал 3,3 млн рублей, его супруга — вновь втрое больше

Согласно данным, размещенным на официальном сайте главы региона, Е. Куйвашев получил в 2016 году 3 млн 333,628 тыс. рублей, что на 15,7 тыс. рублей или 0,5% меньше, чем в 2015 году.

Супруга губернатора по-прежнему зарабатывает почти в три раза больше своего мужа. В 2016 году ее доход составил 9 млн 967,789 тыс. рублей, что на 638 тыс. рублей или на 7% больше, чем в 2015 году.

В единоличной собственности Е. Куйвашева остается квартира площадью 144 кв.м. Также он совместно с супругой и несовершеннолетним ребенком владеет квартирой площадью 131,7 кв.м. Кроме этого, главе региона принадлежит автоприцеп МЗСА и гидроцикл VX700.

Супруга Е. Куйвашева имеет в единоличной собственности квартиру площадью 118,7 кв.м, нежилое помещение в 50,7 кв.м, доли в еще двух нежилых помещениях площадью 107,6 кв.м и 98,4 кв.м. Также супруге главы региона принадлежит легковой автомобиль Toyota RAV4.

В пользовании главы Свердловской области находится квартира площадью 118,7 кв.м, у его супруги — квартира в 144 кв.м, у ребенка — две квартиры площадью 144 кв.м и 118,7 кв.м.

Как сообщалось, 17 апреля 2017 года президент РФ Владимир Путин принял отставку Е. Куйвашева и назначил его временно исполняющим обязанности главы региона.