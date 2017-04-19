Глава Свердловской области в 2016 г заработал 3,3 млн рублей, его супруга — вновь втрое больше
Екатеринбург. 19 апреля.
Екатеринбург. 19 апреля.
Согласно данным, размещенным на официальном сайте главы региона, Е. Куйвашев получил в 2016 году 3 млн 333,628 тыс. рублей, что на 15,7 тыс. рублей или 0,5% меньше, чем в 2015 году.
Супруга губернатора
В единоличной собственности Е. Куйвашева остается квартира площадью 144 кв.м. Также он совместно с супругой и несовершеннолетним ребенком владеет квартирой площадью 131,7 кв.м. Кроме этого, главе региона принадлежит автоприцеп МЗСА и гидроцикл VX700.
Супруга Е. Куйвашева имеет в единоличной собственности квартиру площадью 118,7 кв.м, нежилое помещение в 50,7 кв.м, доли в еще двух нежилых помещениях площадью 107,6 кв.м и 98,4 кв.м. Также супруге главы региона принадлежит легковой автомобиль Toyota RAV4.
В пользовании главы Свердловской области находится квартира площадью 118,7 кв.м, у его супруги — квартира в 144 кв.м, у ребенка — две квартиры площадью 144 кв.м и 118,7 кв.м.
Как сообщалось, 17 апреля 2017 года президент РФ Владимир Путин принял отставку Е. Куйвашева и назначил его временно исполняющим обязанности главы региона.