Ростовский депутат предложил узаконить мобильные кофейни

Предложение депутат выдвинул в рамках 17-ого заседания городской Думы.

«Мы видим, что мобильные кофейни пользуются достаточно высоким спросом. Может, стоит попробовать упорядочить и регламентировать их деятельность», — приводятся в сообщении пресс-службы слова Бережного.