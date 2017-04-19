Ростовский депутат предложил узаконить мобильные кофейни
Депутат городской Думы
Депутат городской Думы
Предложение депутат выдвинул в рамках 17-ого заседания городской Думы.
«Мы видим, что мобильные кофейни пользуются достаточно высоким спросом. Может, стоит попробовать упорядочить и регламентировать их деятельность», — приводятся в сообщении
С начала 2017 в
Основные претензии к владельцам таких кофеен это отсутствие документов, подтверждающих качество продукции, медицинских книжек, наличие не сертифицированного газового оборудования и нарушение налогового законодательства. Рейды против владельцев мобильных кофеен как правило проходят в центре города.