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15:14 (мск), источник: Коммерсантъ

Ростовский депутат предложил узаконить мобильные кофейни

Депутат городской Думы Ростова-на-Дону Игорь Бережной предложил администрации города разработать порядок торговли для мобильных объектов и ввести их в правовое поле, об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Предложение депутат выдвинул в рамках 17-ого заседания городской Думы.

«Мы видим, что мобильные кофейни пользуются достаточно высоким спросом. Может, стоит попробовать упорядочить и регламентировать их деятельность», — приводятся в сообщении пресс-службы слова Бережного.

С начала 2017 в Ростове-на-Дону года сотрудники ГИБДД составили 113 протоколов, связанных с нарушением торговой деятельности мобильных объектов. Большая часть протоколов составили в отношении владельцев мобильных кофеен.

Основные претензии к владельцам таких кофеен это отсутствие документов, подтверждающих качество продукции, медицинских книжек, наличие не сертифицированного газового оборудования и нарушение налогового законодательства. Рейды против владельцев мобильных кофеен как правило проходят в центре города.

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