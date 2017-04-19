Депутат Божко пригрозил распространителям слухов о подтоплении Астаны
Депутат Мажилиса,
Депутат Мажилиса,
«Министр (министр внутренних дел Калмуханбет Касымов — прим. автора),
Журналисты поинтересовались, существует ли угроза подтопления Астаны со стороны Вячеславского водохранилища.
«Там
Он отметил, что ситуация на данный момент «крайне сложная». «Такого запаса снега за десять лет работы министром я не помню. По одному из анализов, сейчас в связи с потеплением климата, говорят, зимой будет падать больше снега, летом будет больше засуха. А когда больше снега, он же будет таять. Значит, паводки будут возрастать», — добавил он.
Депутат считает, что в подтоплениях виновата природа. «Извините, когда на 50 процентов запас влаги больше, чем в самом катастрофическом по последнему периоду 2004 году, то против природы не попрешь. По заключению ООН, количество чрезвычайных ситуаций, связанных с изменением климата, будет расти. Так что здесь не человеческий фактор, а природный. Плюс надо готовить очень серьезные меры по инженерному обеспечению», — заключил мажилисмен.
Ранее в мессенджерах появилась информация о том, что якобы часть районов столицы может уйти под воду. «Срочное сообщение. У кого живут друзья, родственники возле аэропорта, Косшы, Рождественки. К нам близится (…) волна почти в десять метров, прорвало дамбу где-то», — говорится в звуковом сообщении. По официальным данным, ситуация с паводками находится под контролем.