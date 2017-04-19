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10:34 (мск), источник: Tengrinews

Депутат Божко пригрозил распространителям слухов о подтоплении Астаны

Депутат Мажилиса, экс-министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Божко прокомментировал слухи о «10-метровой волне, надвигающейся на Астану», передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Министр (министр внутренних дел Калмуханбет Касымов — прим. автора), по-моему, уже возбудил уголовное дело, что кто-то пустил, что 10-метровая волна будет. Это клевета на уровне преступления. Нормально идет процесс, там сократили все спуски с водохранилища, и плотина надежно защищает город», — сообщил депутат в кулуарах заседания нижней палаты Парламента.

Журналисты поинтересовались, существует ли угроза подтопления Астаны со стороны Вячеславского водохранилища.

«Там какой-то объем, был большой сброс с “Вячеславки”. Там, может быть, слева и справа по берегам подтопило. А столица надежно защищена. Я бы голову оторвал тому, кто распространяет такие слухи. Министр выразил обоснованную озабоченность, что, извините, возможен вариант. Но сейчас, практически, я сегодня разговаривал, уже не такая острота вопроса. Плотина работает нормально, сейчас увеличили пропуск по городу», — рассказал Владимир Божко.

Он отметил, что ситуация на данный момент «крайне сложная». «Такого запаса снега за десять лет работы министром я не помню. По одному из анализов, сейчас в связи с потеплением климата, говорят, зимой будет падать больше снега, летом будет больше засуха. А когда больше снега, он же будет таять. Значит, паводки будут возрастать», — добавил он.

Депутат считает, что в подтоплениях виновата природа. «Извините, когда на 50 процентов запас влаги больше, чем в самом катастрофическом по последнему периоду 2004 году, то против природы не попрешь. По заключению ООН, количество чрезвычайных ситуаций, связанных с изменением климата, будет расти. Так что здесь не человеческий фактор, а природный. Плюс надо готовить очень серьезные меры по инженерному обеспечению», — заключил мажилисмен.

Ранее в мессенджерах появилась информация о том, что якобы часть районов столицы может уйти под воду. «Срочное сообщение. У кого живут друзья, родственники возле аэропорта, Косшы, Рождественки. К нам близится (…) волна почти в десять метров, прорвало дамбу где-то», — говорится в звуковом сообщении. По официальным данным, ситуация с паводками находится под контролем.

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