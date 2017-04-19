Корейские инвесторы рассказали, что их отталкивает от ТОРов и Свободного порта Владивосток
Иностранцы жалуются на заполнение бумаг на русском языке.
Иностранцы жалуются на заполнение бумаг на русском языке.
Владивосток, 19 апреля, PrimaMedia.
Корейские предприниматели готовы вкладывать в проекты на территориях опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ), однако потенциальные и действующие инвесторы отмечают, что стать резидентом и воспользоваться льготами, создавая предприятия на Дальнем Востоке, не так просто, как кажется на первый взгляд. Об этом они говорили на полях VII Дальневосточного
Представитель южнокорейского института проанализировал работу ТОРов и СПВ на Дальнем Востоке и пришел к выводу: работа по этим проектам идет не очень эффективно.
«Почему, несмотря на приложенные усилия, нет эффективных результатов? Сначала говорили, что будет пять ТОРов, но их уже 15, собираются и еще две таких территории создать. Вопрос — смогут ли эти территории поднять на тот уровень, который планировали? Действительно ли нужно увеличивать количество ТОРов? Ведь когда начинаешь распыляться на много проектов, результат не получится качественным. Необходимо пересмотреть критерии отбора территорий и всегда помнить, что важнее качество, а не количество», — отметил в докладе ученый.
Он подчеркнул, что при создании ТОРов предполагался кластерный подход, но, по его мнению, сейчас любая ТОР — это набор предприятий, которые вошли на эти территории, чтобы пользоваться льготами.
На территории Приморья функционируют четыре ТОРа: «Надеждинская», «Михайловский», «Большой Камень» и «Нефтехимическая».
Поиск источника финансирования — это еще одна проблема для эффективной реализации территорий, уверен представитель академического общества Южной Кореи. Он также добавил, что в России создали слишком много органов поддержки.
«Чем больше интересантов, тем реальнее возникновение риска конфликта интересов», — сказал он.
Что касается Свободного порта, то, по мнению академика, властям необходимо более жестко подходить к отбору резидентов.
«Основные конкуренты СПВ — порты Японии, Китая и Кореи… Действующие резиденты к сожалению не делают Свободный порт Владивосток более конкурентноспособным», — заключил ученый.
Опытом вхождения в Свободный порт Владивосток поделился в рамках форума представитель компании Gideon Sysctech Чен Джи Йон (занимается во Владивостоке внедрением электронных проездных карточек). Он рассказал, с какими проблемами столкнулась компания при получении статуса резидента СПВ.
Самое первое, с чем сталкивается иностранный инвестор — это заявка, причем на русском языке. Для многих иностранных компания это действительно проблема, которая вызывает чувство недоумения и безысходности у потенциальных инвесторов.
«В начале форума говорили о том, что стать резидентом будет просто и быстро. Но это не так. Мы ответили на все вопросы в заявке первый раз, как нам показалось правильно. Но эту заявку не одобрили. Дело в том, что руководства к заполнению или образца документа нет. И это проблема», — рассказал
По его словам, чтобы подать заявку, инвестору нужно предоставить
«Конечно, вы можете попробовать создать
Все это легко может отбить желание у инвестора стать резидентом, отметил южнокорейский бизнесмен.
«Я думаю, для привлечения иностранных инвесторов стоит разрешать подавать документы на английском или одном из азиатских языках. Им нужна инструкция к заполнению документов. После этого, я надеюсь, активизируется инвестиционная активность в регионе», — заключил иностранный резидент СПВ.
Напомним, в работе форума принимали участие около 200 человек — это представители регионов Дальнего Востока, федеральных органов власти, дипломатического корпуса, бизнеса и
Справка: Справочно: VII Дальневосточный