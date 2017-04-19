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10:45 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Корейские инвесторы рассказали, что их отталкивает от ТОРов и Свободного порта Владивосток

Иностранцы жалуются на заполнение бумаг на русском языке.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Владивосток, 19 апреля, PrimaMedia.

Корейские предприниматели готовы вкладывать в проекты на территориях опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ), однако потенциальные и действующие инвесторы отмечают, что стать резидентом и воспользоваться льготами, создавая предприятия на Дальнем Востоке, не так просто, как кажется на первый взгляд. Об этом они говорили на полях VII Дальневосточного Российско-Корейского форума, который прошел 19 апреля во Владивостоке. Докладчики рассказали о проблемах, с которыми столкнулись при вхождении в СПВ, а также предложили свои варианты улучшения инвестиционной привлекательности Приморья, сообщает ИА PrimaMedia.

Представитель южнокорейского института проанализировал работу ТОРов и СПВ на Дальнем Востоке и пришел к выводу: работа по этим проектам идет не очень эффективно.

«Почему, несмотря на приложенные усилия, нет эффективных результатов? Сначала говорили, что будет пять ТОРов, но их уже 15, собираются и еще две таких территории создать. Вопрос — смогут ли эти территории поднять на тот уровень, который планировали? Действительно ли нужно увеличивать количество ТОРов? Ведь когда начинаешь распыляться на много проектов, результат не получится качественным. Необходимо пересмотреть критерии отбора территорий и всегда помнить, что важнее качество, а не количество», — отметил в докладе ученый.

Он подчеркнул, что при создании ТОРов предполагался кластерный подход, но, по его мнению, сейчас любая ТОР — это набор предприятий, которые вошли на эти территории, чтобы пользоваться льготами.

На территории Приморья функционируют четыре ТОРа: «Надеждинская», «Михайловский», «Большой Камень» и «Нефтехимическая».

Поиск источника финансирования — это еще одна проблема для эффективной реализации территорий, уверен представитель академического общества Южной Кореи. Он также добавил, что в России создали слишком много органов поддержки.

«Чем больше интересантов, тем реальнее возникновение риска конфликта интересов», — сказал он.

Что касается Свободного порта, то, по мнению академика, властям необходимо более жестко подходить к отбору резидентов.

«Основные конкуренты СПВ — порты Японии, Китая и Кореи… Действующие резиденты к сожалению не делают Свободный порт Владивосток более конкурентноспособным», — заключил ученый.

Опытом вхождения в Свободный порт Владивосток поделился в рамках форума представитель компании Gideon Sysctech Чен Джи Йон (занимается во Владивостоке внедрением электронных проездных карточек). Он рассказал, с какими проблемами столкнулась компания при получении статуса резидента СПВ.

Самое первое, с чем сталкивается иностранный инвестор — это заявка, причем на русском языке. Для многих иностранных компания это действительно проблема, которая вызывает чувство недоумения и безысходности у потенциальных инвесторов.

«В начале форума говорили о том, что стать резидентом будет просто и быстро. Но это не так. Мы ответили на все вопросы в заявке первый раз, как нам показалось правильно. Но эту заявку не одобрили. Дело в том, что руководства к заполнению или образца документа нет. И это проблема», — рассказал г-н Чен Джи Йон.

По его словам, чтобы подать заявку, инвестору нужно предоставить бизнес-план с анализами и отчетами. Этот документ нужно заказывать у консалтинговой или аудиторской фирмы.

«Конечно, вы можете попробовать создать бизнес-план самостоятельно, но скорее всего, окажется, что вы впустую потратили время. У нас два месяца ушло на составление заявки, еще месяц на перевод документа и внесение корректировок. Поэтому обязательно учитывайте сроки. Пригодится вам также информация об этом из-за того, что комиссия, которая рассматривает заявки, работает один раз в месяц. И если вы не успели к этому сроку, придется ждать следующего заседания», — сказал докладчик.

Все это легко может отбить желание у инвестора стать резидентом, отметил южнокорейский бизнесмен.

«Я думаю, для привлечения иностранных инвесторов стоит разрешать подавать документы на английском или одном из азиатских языках. Им нужна инструкция к заполнению документов. После этого, я надеюсь, активизируется инвестиционная активность в регионе», — заключил иностранный резидент СПВ.

Напомним, в работе форума принимали участие около 200 человек — это представители регионов Дальнего Востока, федеральных органов власти, дипломатического корпуса, бизнеса и бизнес-объединений России и Южной Кореи. Одна из ключевых задач мероприятия — поиск взаимовыгодной модели сотрудничества.

Справка: Справочно: VII Дальневосточный Российско-Корейский форум организован Генеральным консульством Республики Корея во Владивостоке при поддержке Администрации Приморского края, органов исполнительной власти субъектов ДФО, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока, Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона, Корпорации развития Дальнего Востока и Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

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