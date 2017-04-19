Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
Плохой начальник полезен для подчиненных
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
7 имен, означающих «победитель»
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Многим россиянам удалось оспорить стоимость жилья
На рынке появилось много нераспроданного жилья
СМИ: В Москве скончался знаменитый диктор
"Поставлена жирная точка": Киркоров о личном
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
Подлодка РФ сможет уничтожить весь Атлантический флот США – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
10Полюс холода
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
14«Дарю тебе звезду»
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
11:00 (мск), источник: dostup1.ru

Руководить общественным транспортом Челябинска будет депутат гордумы

Кандидатура предпринимателя Тимуршина, который ранее был назначен исполняющим обязанности руководителя ООО «ОГТ», не прошла процедуру утверждения.

Директором ООО «Общественный городской транспорт» в Челябинске назначен депутат городской Думы Дмитрий Холод, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В мэрии уточнили, что кандидатура предпринимателя Рустама Тимуршина, который ранее был назначен исполняющим обязанности руководителя ООО «ОГТ», не прошла процедуру утверждения.

Дмитрий Холод возглавляет комиссию по ЖКХ, благоустройству и природопользованию Челябинской городской Думы.

Учредителями ООО «Общественный городской транспорт» являются муниципальные предприятия «Служба организации движения» и «Служба благоустройства».

Ранее сообщалось, что в новую структуру на работу перейдут сотрудники обанкротившегося МУП «Челябинский автобусный транспорт», а также будет передан весь подвижной состав.

Холод Дмитрий Витальевич родился 8 июня 1969 года. В 1990 году окончил Курганское высшее военно-политическое авиационное училище, в 2013 году — НОУ ВПО «Международный институт менеджмента ЛИНК» (программа MBA). Член ВПП «Единая Россия».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Руководить общественным транспортом Челябинска будет депутат гордумы
Спасены три члена экипажа затонувшего в Черном море сухогруза
СМИ: боевики ИГ применили иприт против военных США в Ираке
КНДР показала постановочное видео ракетного удара по США
СМИ сообщили о перехвате российских Ту-95 истребителями ВВС США
Сын депутата Госдумы признал вину в кибермошенничестве в США
Пятеро российских спортсменов признались в применении допинга
Выборы мэра Омска провалились из-за отсутствия кандидатов
Спорт
Ученику от побеждённого учителя. Как «Реал» выбил «Баварию» Второй год подряд одна и та же песня: четвертьфинал ЛЧ, напротив немецкая команда, Криштиану Роналду награждает её хет-триком
Авто
Lexus обновил свой самый смелый кроссовер Дизайн маленького кроссовера Lexus NX в момент появления казался настолько смелым, что не возникало и мысли, что он устареет
Hi-Tech
Создана уникальная материя с отрицательной массой Физики создали аномальное вещество, которое частично «переворачивает» известные законы науки
Кино
Мать Степанова в шоу Малахова объяснила его падение с высоты У звезды «Обитаемого острова» нет проблем с психическим здоровьем, настаивает мать актера Людмила
Недвижимость
Тест: Разбираетесь ли вы в архитектуре?
Многим россиянам удалось оспорить стоимость жилья
В 2017 году в Москве отреставрируют 14 станций метро
Сбербанк начал рефинансировать ипотеку других банков
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Матерей-одиночек лишили пособий из-за «случайных детей» Автор поправок заявил, что такие дети появляются на свет «после корпоративчиков и междусобойчиков», и потому не имеют права на поддержку из бюджета.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь