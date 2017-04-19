Руководить общественным транспортом Челябинска будет депутат гордумы

Директором ООО «Общественный городской транспорт» в Челябинске назначен депутат городской Думы Дмитрий Холод, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В мэрии уточнили, что кандидатура предпринимателя Рустама Тимуршина, который ранее был назначен исполняющим обязанности руководителя ООО «ОГТ», не прошла процедуру утверждения.

Дмитрий Холод возглавляет комиссию по ЖКХ, благоустройству и природопользованию Челябинской городской Думы.

Учредителями ООО «Общественный городской транспорт» являются муниципальные предприятия «Служба организации движения» и «Служба благоустройства».

Ранее сообщалось, что в новую структуру на работу перейдут сотрудники обанкротившегося МУП «Челябинский автобусный транспорт», а также будет передан весь подвижной состав.