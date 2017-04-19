Руководить общественным транспортом Челябинска будет депутат гордумы
Кандидатура предпринимателя Тимуршина, который ранее был назначен исполняющим обязанности руководителя ООО «ОГТ», не прошла процедуру утверждения.
Кандидатура предпринимателя Тимуршина, который ранее был назначен исполняющим обязанности руководителя ООО «ОГТ», не прошла процедуру утверждения.
Директором ООО «Общественный городской транспорт» в Челябинске назначен депутат городской Думы Дмитрий Холод, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В мэрии уточнили, что кандидатура предпринимателя Рустама Тимуршина, который ранее был назначен исполняющим обязанности руководителя ООО «ОГТ», не прошла процедуру утверждения.
Дмитрий Холод возглавляет комиссию по ЖКХ, благоустройству и природопользованию Челябинской городской Думы.
Учредителями ООО «Общественный городской транспорт» являются муниципальные предприятия «Служба организации движения» и «Служба благоустройства».
Ранее сообщалось, что в новую структуру на работу перейдут сотрудники обанкротившегося МУП «Челябинский автобусный транспорт», а также будет передан весь подвижной состав.
Холод Дмитрий Витальевич родился 8 июня 1969 года. В 1990 году окончил Курганское высшее