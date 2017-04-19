Коммуниста Лузинова назначили вице-мэром Краснодара

Решение приняли на 35-м заседании гордумы. Депутаты согласовали назначение Андрея Василенко, Дмитрия Логвиненко, Сергея Лузинова на должности вице-мэров Краснодара. Александр Кумчин стал главой Западного округа Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, ранее источник в мэрии Краснодара рассказал о том, что вице-мэром города может стать коммунист Сергей Лузинов. Он занимает пост первого секретаря Краснодарского горкома КПРФ. Кроме этого, Лузинов является депутатом Законодательного собрания Краснодарского края и помощником депутата Государственной Думы Сергея Обухова. По данным источника, в случае назначения Сергея Лузинова, он станет вице-мэром, курирующим вопросы молодежной политики, физической культуры и спорта.

Это первый случай, когда в качестве заместителя главы города предложен лидер коммунистов. Члены профильных комитетов гордумы 11 апреля поддержали кандидатуры четырех чиновников единогласно.