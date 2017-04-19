Коммуниста Лузинова назначили вице-мэром Краснодара
На заседании гордумы Краснодара утвердили трех новых
На заседании гордумы Краснодара утвердили трех новых
Решение приняли на 35-м заседании гордумы. Депутаты согласовали назначение Андрея Василенко, Дмитрия Логвиненко, Сергея Лузинова на должности
Как сообщали Юга.ру, ранее источник в мэрии Краснодара рассказал о том, что
Это первый случай, когда в качестве заместителя главы города предложен лидер коммунистов. Члены профильных комитетов гордумы 11 апреля поддержали кандидатуры четырех чиновников единогласно.