В сенате Нидерландов назвали дату рассмотрения ассоциации с Украиной
Комитет по иностранным делам сената Нидерландов предложил провести дебаты верхней палаты парламента по вопросу ратификации Соглашения об ассоциации
Комитет по иностранным делам сената Нидерландов предложил провести дебаты верхней палаты парламента по вопросу ратификации Соглашения об ассоциации
Комитет вынес эту дату на утверждение главе МИД, который должен одобрить или перенести дату до 9 мая, сообщается на сайте парламента.
В случае переноса, следующей датой в комитете предлагают 6 июня.
Как сообщал УНИАН, 23 февраля нижняя палата парламента Нидерландов поддержала закон, внесенный правительством страны, с предложением ратифицировать Соглашение об ассоциации
Источник в дипломатических кругах сообщил УНИАН, что Сенат Нидерландов в апреле поддержит ратификацию Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. На сегодняшний день Нидерланды — единственная страна ЕС из 28
По результатам референдума, состоявшегося в апреле 2016 года, в котором приняли участие 32,28% избирателей, более 60% высказались против соглашения с Украиной. Референдум носил рекомендательный характер.