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11:41 (мск), источник: РБК - Украина

Украинских полицейских оденут в новую форму

Украинских полицейских оденут в новую форму. Соответствующий акт, подготовленный министром МВД Арсеном Аваковым, опубликован на сайте Кабмина.

Отметим, что после внесения изменений в описания и образцы предметов униформы полицейских, форма украинских правоохранителей станет более удобной.

«В связи с необходимостью обеспечения высшего состава полиции униформой, соответствующий особенностям несения службы по обеспечению охраны прав и свобод человека, противодействия преступности, поддержание публичной безопасности и порядка и т. д., возникла необходимость во внесении соответствующих изменений в описания и образцов предметов униформы полицейских, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 30 сентября 2015 № 823 “Об униформе полицейских”», — говорится в объяснительной записке к проекту.

Отметим, что изменения затронут, в частности, шапку-ушанку, которую оставят без мембранного покрытия и дополнительных наушников. Фуражки для высшего состава полиции будут украшены вышивкой в виде листьев дуба и калины.

К слову, в основном акцент делается на униформу для высшего полицейского состава.

Отмечается, что реализация проекта не потребует дополнительных расходов из Госбюджета.

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