Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
8 любопытных фактов о яйцах
«Привлечь к ответственности»: Путина просят проверить Медведева
Кризис жанра: как звезды становятся банкротами
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Вечный пьяница и простачок. Любимое амплуа Георгия ВицинаИ Никулин, и Моргунов считали, что «Вицин чертовски талантлив» и они «вместе взятые, не стоят его ногтя»
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
НТВ закроет самую скандальную передачу
Арендные ставки в Москве упали ниже 20 тыс рублей в месяц
Россиянам массово удалось оспорить стоимость жилья
СМИ: В Москве скончался знаменитый диктор
"Поставлена жирная точка": Киркоров о личном
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
Подлодка РФ сможет уничтожить весь Атлантический флот США – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Главные премьеры китайского шоу: смешные копии и серьезные авто
«Чувственная чистота» — новый дизайн Mercedes
Фоторепортажи
10Полюс холода
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
14«Дарю тебе звезду»
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
11:35 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярские эксперты обсудили экологию красноярской энергетики

Затраты на проведение газа в Красноярск могут достигнуть 185 млрд рублей, из которых 65 млрд рублей потребуется на переоборудование ТЭЦ. В результате рост тарифов на теплоэнергию для населения может составить 35−45%.

Источник: Reuters

В Красноярске прошел круглый стол «Чистый уголь: экология красноярской энергетики», организованный красноярскими журналистами. Представители СГК, СУЭК, науки и общественности обсудили экологические проблемы в городе и пути их решения.

Первым на тему «Наиболее острые экологические вопросы красноярской энергетики и пути их решения» выступил заместитель технического директора по охране окружающей среды СГК Константин Кушнир. Он обратил внимание на отсутствие оценки влияния валового объема выбросов на качество атмосферного воздуха. Действующая методика учитывает лишь количество выбросов, но не степень опасности веществ, содержащихся в них.

СГК заинтересована в объективной оценке выбросов как собственных предприятий, так и прочих участников производственной сферы города, способами, которые дали бы реальное понимание об опасности вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу. Например, доля бенз (а)пирена в выбросах ТЭЦ очень мала, около 8 кг от трех мощных станций, а в год в Красноярске этого опасного канцерогена выбрасывается более 2 тонн. В отношении ряда других веществ исследования вообще не проводились. В числе реальных действий по снижению экологической нагрузки компания считает закрытие в городе низкоэффективных малых котельных. Со своей стороны, она намерена вести модернизацию газоочистного оборудования на станциях.

«Мы будем снижать выбросы предприятий генерации — уже запланирована реконструкция Красноярской ТЭЦ-1, а к 2020 году мы ожидаем снижение выбросов от красноярских теплоэлектроцентралей минимум на 20%», — подвел итог своего выступления Константин Кушнир.

При обсуждении доклада прозвучал вопрос о перспективе газификации ТЭЦ Красноярска. В ответ Константин Кушнир пояснил, что по расчетам компании затраты на проведение газа в Красноярск составят 185 млрд рублей, из которых 65 млрд рублей потребуется на переоборудование ТЭЦ. В результате рост тарифов на теплоэнергию для населения может составить 35−45%. При этом нельзя игнорировать и социальный аспект: в отрасли угледобычи и генерации работают сотни специалистов, которые могут лишиться работы, а снижение воздействия на атмосферу в Красноярске с учетом индекса опасности выбросов составит не более 3%.

Участники круглого стола были едины во мнении, что у угля, как производного вещества и топлива, есть немало перспектив. Выступление представителя Сибирского научно-исследовательского института углеобогащения Сергея Исламова было посвящено новой технологии эффективного использования бурых углей — альтернативному способу сжигания топлива, в результате чего вместо золы выводится термококс:

«Природа одарила нас огромным подарком — бурым углем Канско-Ачинского месторождения. Во-первых, это малозольный уголь, с минимальным содержанием серы, которого нет больше ни в одном угле на территории нашей страны. Во-вторых, он наполовину состоит из газовой компоненты, однако до сих пор используется классическое сжигание этого топлива, а не полное сжигание угля».

Сергей Исламов отметил, что разработана им технология опробована на малых котлах мощностью до 50 Гкал/час и говорить о переходе на масштабное производство очень рано. А представители компании СЭУК, которая также имеет опытную установку термококса, рассказали, что рынок сбыта полукокса, который может применяться в производстве стройматериалов, очистке сточных вод и в металлургии, пока не развит, и спрос на данное сырье не велик.

Проблему накопления и реализации отходов угольной генерации продолжили обсуждать на примере золошлаковых отходов (ЗШО) ТЭЦ. Начальник отдела окружающей среды Красноярского филиала СГК Дмитрий Стародубцев отметил, что ЗШО теплоэлектроцентралей и ГРЭС региона, которые постоянно проходят радиационный и экологический контроль, относятся к самому низкому классу опасности. Компанией уже разработаны и согласованы технические условия на золошлаковые материалы, а также выполнена научно-исследовательская работа по изучению строительных свойств ЗШО и разработаны предложения по их использованию в дорожном хозяйстве. Основными проблемами при реализации золошлаков можно назвать несовершенство законодательства, которое трактует использование инертных материалов ЗШО как размещение отходов.

По итогу круглого стола участники приняли резолюцию в адрес правительства региона с рядом предложений по ускорению реализации мероприятий Схемы теплоснабжения Красноярска до 2033 года, в части замещения неэффективных котельных на ТЭЦ, а также рекомендацией — признать необходимым учет не только валового объема выбросов, но и степень их опасности для жизни и здоровья человека.

Предприятиям красноярской генерации рекомендовано информировать население о реальном влиянии предприятий ТЭК на окружающую среду, реализовать планы повышения эффективности природоохранного оборудования, а также усилить поддержку общественных организаций, которые участвуют в озеленении города и реализуют экологически значимые проекты на его территории.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Отделение больницы эвакуировали из-за пельменей
Спасены три члена экипажа затонувшего в Черном море сухогруза
СМИ: боевики ИГ применили иприт против военных США в Ираке
КНДР показала постановочное видео ракетного удара по США
СМИ сообщили о перехвате российских Ту-95 истребителями ВВС США
Сын депутата Госдумы признал вину в кибермошенничестве в США
Пятеро российских спортсменов признались в применении допинга
Выборы мэра Омска провалились из-за отсутствия кандидатов
Спорт
Ученику от побеждённого учителя. Как «Реал» выбил «Баварию» Второй год подряд одна и та же песня: четвертьфинал ЛЧ, напротив немецкая команда, Криштиану Роналду награждает её хет-триком
Авто
Lexus обновил свой самый смелый кроссовер Дизайн маленького кроссовера Lexus NX в момент появления казался настолько смелым, что не возникало и мысли, что он устареет
Hi-Tech
Создана уникальная материя с отрицательной массой Физики создали аномальное вещество, которое частично «переворачивает» известные законы науки
Кино
Мать Степанова в шоу Малахова объяснила его падение с высоты У звезды «Обитаемого острова» нет проблем с психическим здоровьем, настаивает мать актера Людмила
Недвижимость
Тест: Разбираетесь ли вы в архитектуре?
Многим россиянам удалось оспорить стоимость жилья
В 2017 году в Москве отреставрируют 14 станций метро
Сбербанк начал рефинансировать ипотеку других банков
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Матерей-одиночек лишили пособий из-за «случайных детей» Автор поправок заявил, что такие дети появляются на свет «после корпоративчиков и междусобойчиков», и потому не имеют права на поддержку из бюджета.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь