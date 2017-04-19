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11:24 (мск), источник: ДЕЙТА

Жириновский: Америка может ударить по Дальнему Востоку

В обозримой перспективе США могут нанести удары по дальневосточной части России, считает глава ЛДПР Владимир Жириновский.

Источник: РИА "Новости"

«Что сейчас делают американцы? Они проверяют всех на вшивость и смотрят, как другие страны отреагируют на это. Первые удары они будут наносить и наносят по мусульманскому миру, там для них сейчас враг номер один. Следом Дальний Восток, это тоже входит в их план обострения конфликта», — сказал лидер либерал-демократов.

По его мнению, Вашингтон продолжит «раздувать конфликты» в различных странах, ослабляя их. «Это нужно США, чтобы держать союзников в узде, оставаясь сильнее», — добавил он.

Ранее ИА Дейта сообщало, что Жириновский предлагал переселять российских пенсионеров на Магадан, где якобы много свободного жилья, а жизнь не такая дорогая, как в Москве или Петербурге.

Вилитари Филатов.

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