Жириновский: Америка может ударить по Дальнему Востоку

«Что сейчас делают американцы? Они проверяют всех на вшивость и смотрят, как другие страны отреагируют на это. Первые удары они будут наносить и наносят по мусульманскому миру, там для них сейчас враг номер один. Следом Дальний Восток, это тоже входит в их план обострения конфликта», — сказал лидер либерал-демократов.

По его мнению, Вашингтон продолжит «раздувать конфликты» в различных странах, ослабляя их. «Это нужно США, чтобы держать союзников в узде, оставаясь сильнее», — добавил он.

Ранее ИА Дейта сообщало, что Жириновский предлагал переселять российских пенсионеров на Магадан, где якобы много свободного жилья, а жизнь не такая дорогая, как в Москве или Петербурге.

Вилитари Филатов.