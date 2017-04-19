Директором департамента транспорта Краснодара назначили Артема Доронина

Директором департамента стал Артем Доронин. Он работает помощником министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

Кроме того, депутаты приняли решение о переименовании самого департамента — он стал департаментом транспорта и организации дорожного движения.

Как сообщали Юга.ру, ранее краснодарскую экологическую службу вывели из департамента транспорта, организации дорожного движения и охраны окружающей среды в департамент ЖКХ и ТЭК. Это сделали для того, чтобы избежать дублирующих функций по озеленению города, ликвидации несанкционированных свалок, что позволит сократить штат госслужащих.