Депутаты приняли поправки в законы по борьбе с терроризмом

Как отметил, представляя законопроект, первый заместитель председателя Комитета государственной безопасности Игорь Сергеенко, поправки будут вноситься в уголовный кодекс, кодекс об административных правонарушениях и закон Беларуси «О борьбе с терроризмом».

В частности, по словам Сергеенко, будут внесены изменения в статью УК Беларуси 290. По этим справкам, финансирование проезда граждан к месту обучения для участия в террористической деятельности будет считаться финансированием терроризма.

Поправки в статью 11.80 КоАП предусматривают, что за совершение такого деяния будет предусмотрена административная ответственность.

Сергеенко пояснил, что в республике будет введено понятие «критически важные объекты», и важнейшей задачей госорганов будет препятствование совершения терактов на них.

«Рассматриваемые дополнения необходимы для приведения закона “О недопущении терроризма” от 1992 года в соответствие с международной практикой. В Беларуси уже созданы шесть комиссий, которые уже рассматривают и вносят объекты в перечень критически важных. Пока таких объектов определено 856 разной степени важности», — сказал Сергеенко.

По его словам, также могут быть внесены поправки, которые предусматривают возможность привлечения вооруженных сил для оцепления места проведения контртеррористических операций. Госорганами будет разрешено создавать антитеррористический штаб для ликвидации террористической деятельности.

Также будет определен порядок, по которому Верховный суд будет признавать организацию террористической со всеми вытекающими последствиями.

«Кто направляет материалы в прокуратуру, это тоже будет определено. Так, по этому механизму КГБ обобщает все материалы и направляет материалы в генпрокуратуру, та вносит представление в верховный суд, который затем принимает решение о признании организации террористической и выносит постановление о ее запрещении», — пояснил Сергеенко.