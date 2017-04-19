Абромавичус нашел в Украине новую работу

«Это будет некоммерческий проект, поддерживаемый международными финансовыми организациями. Задача — обучать людей как из частного, так и из государственного сектора корпоративному управлению», — цитирует Абромавичуса delo.ua.

Сообщается, что в наблюдательный совет вошли постоянный представитель МВФ в Украине Жером Ваше, управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж, глава представительства МФК в Украине Елена Волошина.

Вместе с тем уточняется также, что организация была зарегистрирована в начале марта 2017 года.

Ранее сообщалось, что Абромавичус намерен присоединиться к партии «Союз Отечества — Литовские христианские демократы».