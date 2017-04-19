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11:52 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Абромавичус нашел в Украине новую работу

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Экс-министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус возглавил наблюдательный совет общественной организации «Украинская академия корпоративного управления».

Источник: "РИА Новости" Украина

«Это будет некоммерческий проект, поддерживаемый международными финансовыми организациями. Задача — обучать людей как из частного, так и из государственного сектора корпоративному управлению», — цитирует Абромавичуса delo.ua.

Сообщается, что в наблюдательный совет вошли постоянный представитель МВФ в Украине Жером Ваше, управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж, глава представительства МФК в Украине Елена Волошина.

Вместе с тем уточняется также, что организация была зарегистрирована в начале марта 2017 года.

Ранее сообщалось, что Абромавичус намерен присоединиться к партии «Союз Отечества — Литовские христианские демократы».

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