Право распоряжаться неразграниченными землями передадут Иркутску с 1 января 2019 года

Депутаты Законодательного собрания Приангарья приняли во втором и окончательном чтении законопроект мэра Иркутска Дмитрия Бердникова о распределении земельных полномочий. Документ вступит в силу с 1 января 2019 года. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Напомним, Дмитрий Бердников внес в ЗС инициативу о передаче городу права распоряжаться неразграниченными землями с 2020 года. Законопроект предполагает сокращение срока действия перераспределения полномочий между органами местного самоуправления города и правительства Иркутской области до 5 лет вместо установленных ранее 10-ти. Депутаты регионального парламента на заседании комитета по собственности и экономической политике 30 января рекомендовали принять инициативу градоначальника.