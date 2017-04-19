Четыре деревни присоединятся к селу Казачинскому
Деревни Испиритиха, Паузок, Березовка и Конец Луг присоединятся к селу Казачинскому в
Деревни Испиритиха, Паузок, Березовка и Конец Луг присоединятся к селу Казачинскому в
Соответствующий законопроект 19 апреля 2017 года на сессии приняли в окончательном чтении депутаты Законодательного собрания Иркутской области. С таким предложением к губернатору обратились местные жители, которые сообщили, что населённые пункты являются малочисленными, находятся на небольшом расстоянии друга от друга, имеют общую инфраструктуру. Кроме того, в декабре 2012 года был принят генеральный план