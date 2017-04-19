Новый министр образования Дернова оставила в заместителях только женщин

Сегодня, 19 апреля, у нового министра образования Омской области Татьяны Дерновой станет на одного заместителя меньше. Такое решение будет принято на заседании правительства.

С затрашнего дня Виктор Лосев, курирующей материально-техническое обеспечение, уходит в отставку.

Теперь у Дерновой останутся три зама: отвечающая за адаптивное и инклюзивное образование Инесса Артемова, курирующая финансовые и правовые вопросы Лариса Устинова и Инна Елецкая, в ведении которой профессиональное образование и наука.

Напомним, что Виктор Лосев работал в должности заместителя министра образования Омской области с ноября 2014 года.