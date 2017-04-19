В Омской области в два раза увеличили выплату сиротам войны к 9 мая

В этом году ко Дню Победы они получат не 500, а 1 000 рублей от правительства Омской области.

Сегодня большинству заявленных получателей денежные средства перечислены, в том числе и Нине Гавриловне Борзовой. Она родилась в годы войны, а когда ей исполнился 1 месяц, молодого отца забрали на фронт. Он пропал без вести и до сих пор место захоронения неизвестно.

Нина Гавриловна все же надеется собрать хоть какую-то информацию о своем отце, пишет запросы в архивы. Она возглавляет в Омске областную общественную организацию «Сироты Великой Отечественной войны».

Нина Борзова, председатель организации «Сироты ВОВ»:

— В 2015 году по решению губернатора нас включили в список получателей единовременной выплаты, нам — сиротам войны тогда по 500 рублей начисляли, и вот сейчас эту сумму увеличили. Мы очень рады и признательны губернатору за его инициативу. Для нас 1 000 рублей к празднику — хорошее подспорье, и получать мы ее будем ежегодно.

В целом из региональной казны на выплаты к 9 Мая выделили больше 40 миллионов рублей. При этом из 31 872 пожилых людей, относящихся к отдельной категории граждан, более 60% уже получили выплаты, а это 20 200 человек. Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны — по 3 600 рублей, бывшим узникам концлагерей и омичам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», перечисляют по 2 000 рублей.

Более 14 000 тружеников тыла получат по 1000 рублей. Самое большое число ветеранов-получателей единовременной выплаты от правительства региона проживает сегодня в Омске, это 17 500 человек, затем идет Омский район, в котором — 1 200 ветеранов. В Тарском районе на сегодняшний день проживает 961 ветеран ВОВ.

Жанна Политова, пресс-секретарь Министерства труда и социального развития:

— Единовременные денежные выплаты ветераны получают через почтовые отделения по месту жительства либо через кредитные организации. Тем, кто получает выплаты на дому, средства приносят почтовые работники. До 27 апреля выплаты, приуроченные к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, получат почти все категории ветеранов. Тех, кого в этот период не окажется дома, выплаты будут дожидаться. Заявить о своем праве на получение выплат при наличии соответствующего льготного статуса можно до конца 2017 года.