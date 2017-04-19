Центризбирком России определил кандидатов в новый ЦИК Башкирии

В Башкортостане проходит процедура формирования регионального Центризбиркома. Новый состав избирается в связи с истечением срока полномочий Центральной избирательной комиссии в июне 2017 года. В соответствии с федеральным и региональным законодательством о выборах, в ЦИК нового состава войдут 12 членов с правом решающего голоса.

Половина членов республиканского избиркома назначается Госсобранием, другая половина — Главой Башкортостана. При этом как Госсобрание, так и Глава Башкортостана должны назначить не менее одного члена избирательной комиссии на основе поступивших предложений ЦИК России. Предложения по кандидатурам завершатся 3 мая.

Справка. Центральная избирательная комиссия Башкортостана состоит из 12 членов комиссии с правом решающего голоса. Формирование ЦИК РБ осуществляется Государственным Собранием и Главой республики на основании предложений, поступивших от политических партий, выдвинувших списки кандидатов и допущенных к распределению депутатских мандатов в Госдуме, Госсобрании Башкортостана, а также предложений представительных органов муниципальных образований, ЦИК республики предыдущего состава, ЦИК РФ. В комиссию по предложению каждой политической партии, каждого избирательного объединения может быть назначено не более одного члена комиссии с правом решающего голоса.