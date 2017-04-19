Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
Чудес не бывает: как я лечила варикозное расширение вен
Лучшие идеи для оформления совмещенного санузла
Кризис жанра: как звезды становятся банкротами
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Вечный пьяница и простачок. Любимое амплуа Георгия ВицинаИ Никулин, и Моргунов считали, что «Вицин чертовски талантлив» и они «вместе взятые, не стоят его ногтя»
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
Мать Степанова в шоу Малахова объяснила его падение с высоты
Сбербанк начал рефинансировать ипотеку других банков
Тест: Разбираетесь ли вы в архитектуре?
Глава СНБО Украины «наговорил» на трибунал в Гааге и исчез – СМИ
КНДР превратила танк Т-62 в "комбайн смерти" - СМИ
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
СМИ: 66-летняя Сенчина призналась, за что не может себя простить
Кудрявцева сильно раскритиковала Бузову - СМИ
Главные премьеры китайского шоу: смешные копии и серьезные авто
«Чувственная чистота» — новый дизайн Mercedes
Фоторепортажи
12США нанесли ракетный удар по Сирии
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
10Полюс холода
14:02 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре назначены три новых вице-мэра

19 апреля на заседании городской Думы Краснодара депутаты единогласно утвердили кандидатуры трех кандидатов на должности вице-мэра и кандидатуру нового главы Западного округа.

Новыми заместителями главы города стали Андрей Василенко, Дмитрий Логвиненко и Сергей Лузинов. Главой Западного округа назначен Александр Кучмин.

Ранее «Югополис» уже сообщал о планируемых назначениях, которые прошли согласование в профильных комитетах Думы.

Андрей Василенко, ранее работавший директором департамента муниципальной собственности и городских земель, в качестве вице-мэра будет курировать направление, связанное с вопросами муниципальной собственности.

Дмитрий Логвиненко, экс-глава администрации Западного округа Краснодара, возглавил экономический блок в качестве заместителя главы города.

Кандидатура на должность вице-мэра, отвечающего за молодежную политику, туризм и спорт, могла бы показаться неожиданной, если бы ранее о ней не сообщил «Югополис». Так, отвечать за это направление в качестве заместителя мэра будет Сергей Лузинов, первый секретарь городского комитета КПРФ и депутат ЗСК. Со времен руководства городом бывшего мэра-коммуниста Николая Приза и городской Думой — экс-спикера Александра Кирюшина на ответственные посты представители этой политической партии не назначались.

Как сообщал «Югополис», содержание одного заместителя главы города с учетом расходов на служебный автомобиль обходится бюджету в сумму около 3,5 млн рублей в год.

Директором департамента транспорта и организации дорожного движения назначен Артем Доронин.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Краснодаре столкнулись две легковушки
Медведев в Госдуме ответил на вопрос о расследовании Навального
На месте крушения сухогруза найдены тела трех погибших
КНДР показала постановочное видео ракетного удара по США
МРОТ поднимут до уровня прожиточного минимума
Сын депутата Госдумы признал вину в кибермошенничестве в США
Пятеро российских спортсменов признались в применении допинга
К Земле в ночь на четверг приблизится большой астероид
Спорт
«Барселона» верит в чудо. Анонс матчей среды в Лиге чемпионов Верят в успех и в дортмундской «Боруссии», которой предстоит отыгрывать фору в выездном матче против «Монако»
Авто
Новый Haval H6 — теперь как Audi Китайцы показали второе поколение кроссовера, которое явно цитирует Audi Q7
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни» Звезды любимого сериала представили гостям финальную часть истории всемирно известного шефа и его команды
Недвижимость
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Тест: Разбираетесь ли вы в архитектуре?
На рынке загородной недвижимости Ленобласти активизировались мошенники
Сбербанк начал рефинансировать ипотеку других банков
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов Модель менее месяца назад стала мамой, но уже восстановила прекрасную физическую форму.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь