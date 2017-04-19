В Краснодаре назначены три новых вице-мэра

Новыми заместителями главы города стали Андрей Василенко, Дмитрий Логвиненко и Сергей Лузинов. Главой Западного округа назначен Александр Кучмин.

Ранее «Югополис» уже сообщал о планируемых назначениях, которые прошли согласование в профильных комитетах Думы.

Андрей Василенко, ранее работавший директором департамента муниципальной собственности и городских земель, в качестве вице-мэра будет курировать направление, связанное с вопросами муниципальной собственности.

Дмитрий Логвиненко, экс-глава администрации Западного округа Краснодара, возглавил экономический блок в качестве заместителя главы города.

Кандидатура на должность вице-мэра, отвечающего за молодежную политику, туризм и спорт, могла бы показаться неожиданной, если бы ранее о ней не сообщил «Югополис». Так, отвечать за это направление в качестве заместителя мэра будет Сергей Лузинов, первый секретарь городского комитета КПРФ и депутат ЗСК. Со времен руководства городом бывшего мэра-коммуниста Николая Приза и городской Думой — экс-спикера Александра Кирюшина на ответственные посты представители этой политической партии не назначались.

Как сообщал «Югополис», содержание одного заместителя главы города с учетом расходов на служебный автомобиль обходится бюджету в сумму около 3,5 млн рублей в год.

Директором департамента транспорта и организации дорожного движения назначен Артем Доронин.