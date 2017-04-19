В Краснодаре назначены три новых вице-мэра
19 апреля на заседании городской Думы Краснодара депутаты единогласно утвердили кандидатуры трех кандидатов на должности
19 апреля на заседании городской Думы Краснодара депутаты единогласно утвердили кандидатуры трех кандидатов на должности
Новыми заместителями главы города стали Андрей Василенко, Дмитрий Логвиненко и Сергей Лузинов. Главой Западного округа назначен Александр Кучмин.
Ранее «Югополис» уже сообщал о планируемых назначениях, которые прошли согласование в профильных комитетах Думы.
Андрей Василенко, ранее работавший директором департамента муниципальной собственности и городских земель, в качестве
Дмитрий Логвиненко,
Кандидатура на должность
Как сообщал «Югополис», содержание одного заместителя главы города с учетом расходов на служебный автомобиль обходится бюджету в сумму около 3,5 млн рублей в год.
Директором департамента транспорта и организации дорожного движения назначен Артем Доронин.