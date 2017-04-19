Администрация Нижнего Новгорода безвозмездно передаст МВД четыре автомобиля стоимостью почти 3 млн. рублей

По словам председателя комитета по управлению городским имуществом (КУГИ) Валентины Никулиной, в 2007 году 4 автомобиля Hyundai были закуплены городской администрацией по цене в 740 тыс. рублей за каждую, однако тут же были переданы в пользование УМВД. При этом все расходы по их содержанию продолжала нести горадминистрация.

Теперь же УМВД попросило безвозмездно передать автомобили в собственность.

Как отметил депутат Гордумы Евгений Лазарев, нельзя бесплатно передавать автомобили МВД особенно с учетом непростой экономической ситуации, однако большинство депутатов все же поддержали безвозмездную передачу четырех авто.

Напомним, что более 800 млн. рублей выделит региональное правительство мэрии Нижнего Новгорода на закупку еще 150 автобусов к ЧМ по футболу — 2018.