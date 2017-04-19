Войска ЦВО в Сибири подняли по тревоге

«В войсках, дислоцированных в Сибири, началась проверка боеготовности, которую проводит комиссия Минобороны», — сообщает сегодня пресс-служба ЦВО.

Речь идет о батальонно-тактических группах соединений, дислоцированных в Кемеровской области и Алтайском крае. Они приведены в полную боевую готовность.

Солдаты совершили марш в районы, где отработают учебно-боевые задачи в полевых условиях. Во время проверки будет дана оценка не только уровню подготовленности командного состава и умению управлять подразделениями в процессе выполнения тех или иных задач, но и состоянию материально-технической базы, вооружения и техники.