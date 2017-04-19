Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
Плохой начальник полезен для подчиненных
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Как звезды с детьми праздновали Пасху (фото)
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото)
КНДР испытывает ракеты ради независимости Токио и Сеул выразили протест в связи с новым запуском ракеты в КНДР
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
Арендные ставки в Москве упали ниже 20 тыс рублей в месяц
Россиянам массово удалось оспорить стоимость жилья
Пхеньян показал, на что способен "комбайн смерти" – СМИ
Знаменитый радиоведущий Битов умер в Москве - СМИ
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
На Украине СБУ перепугалась закупки российских автобусов
"Нас бы покрошили": Савченко о событиях 2014 года
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
15Роботы в Пальмире
14«Дарю тебе звезду»
12США нанесли ракетный удар по Сирии
12:07 (мск), источник: "Российская газета"

Войска ЦВО в Сибири подняли по тревоге

Мотострелков Центрального военного округа — а это более трех тысяч военнослужащих — подняли по тревоге.

«В войсках, дислоцированных в Сибири, началась проверка боеготовности, которую проводит комиссия Минобороны», — сообщает сегодня пресс-служба ЦВО.

Речь идет о батальонно-тактических группах соединений, дислоцированных в Кемеровской области и Алтайском крае. Они приведены в полную боевую готовность.

Солдаты совершили марш в районы, где отработают учебно-боевые задачи в полевых условиях. Во время проверки будет дана оценка не только уровню подготовленности командного состава и умению управлять подразделениями в процессе выполнения тех или иных задач, но и состоянию материально-технической базы, вооружения и техники.

Кстати, буквально накануне завершилась комплексная проверка боеготовности в 201 военной базе, которая находится на территории Таджикистана. Здесь, на полигонах Ляур и Момирак, в течение недели подразделения отрабатывали переброску и развертывание мобильных компонентов системы управления, навыки противодействия терроризму. «Офицеры, солдаты и сержанты выполнили упражнения зачетных стрельб, сдали нормативы по тактико-специальной, специальной и физической подготовкам», — рассказали представители округа.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Медведев призвал Госдуму вместе обсудить индексацию пенсий
На месте крушения сухогруза найдены тела трех погибших
Медведев пообещал не превращать политическую борьбу в войну
КНДР показала постановочное видео ракетного удара по США
СМИ сообщили о перехвате российских Ту-95 истребителями ВВС США
Сын депутата Госдумы признал вину в кибермошенничестве в США
Пятеро российских спортсменов признались в применении допинга
Выборы мэра Омска провалились из-за отсутствия кандидатов
Спорт
«Барселона» верит в чудо. Анонс матчей среды в Лиге чемпионов Верят в успех и в дортмундской «Боруссии», которой предстоит отыгрывать фору в выездном матче против «Монако»
Авто
Новый Haval H6 — теперь как Audi Китайцы показали второе поколение кроссовера, которое явно цитирует Audi Q7
Hi-Tech
Создана уникальная материя с отрицательной массой Физики создали аномальное вещество, которое частично «переворачивает» известные законы науки
Кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни» Звезды любимого сериала представили гостям финальную часть истории всемирно известного шефа и его команды
Недвижимость
Тест: Разбираетесь ли вы в архитектуре?
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
На рынке появилось много нераспроданного жилья
Сбербанк начал рефинансировать ипотеку других банков
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Матерей-одиночек лишили пособий из-за «случайных детей» Автор поправок заявил, что такие дети появляются на свет «после корпоративчиков и междусобойчиков», и потому не имеют права на поддержку из бюджета.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь