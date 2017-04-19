Войска ЦВО в Сибири подняли по тревоге
Мотострелков Центрального военного округа — а это более трех тысяч военнослужащих — подняли по тревоге.
Мотострелков Центрального военного округа — а это более трех тысяч военнослужащих — подняли по тревоге.
«В войсках, дислоцированных в Сибири, началась проверка боеготовности, которую проводит комиссия Минобороны», — сообщает сегодня
Речь идет о
Солдаты совершили марш в районы, где отработают
Кстати, буквально накануне завершилась комплексная проверка боеготовности в 201 военной базе, которая находится на территории Таджикистана. Здесь, на полигонах Ляур и Момирак, в течение недели подразделения отрабатывали переброску и развертывание мобильных компонентов системы управления, навыки противодействия терроризму. «Офицеры, солдаты и сержанты выполнили упражнения зачетных стрельб, сдали нормативы по