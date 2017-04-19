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12:09 (мск), источник: Nakanune.ru

Ситуация с декларациями в Свердловской области улучшилась: 97% депутатов отчитались о доходах

Евгений Куйвашев призвал государственных и муниципальных служащих вовремя отчитаться о доходах и расходах. На заседании правительства глава региона назвал декларационную кампанию важнейшим требованием законодательства и одним из механизмов противодействия коррупции.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, в этом году депутатов, которые предоставили декларации, стало больше: сейчас сведения в полном объеме предоставили 97% депутатов, в прошлом же году — всего 88% от общего числа.

«Особое внимание необходимо уделить муниципальному уровню. В прошлом году было немало случаев, когда депутаты местных дум игнорировали требование законодательства, затягивали подачу деклараций», — отметил глава Свердловской области.

Евгений Куйвашев и члены областного правительства уже опубликовали сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах и имуществе членов своей семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года.

Отметим, что доход главы региона по сравнению с 2015 годом не сильно изменился: он заработал 3,3 млн руб.

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