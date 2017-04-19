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12:06 (мск), источник: Nakanune.ru

Самым богатым свердловским чиновником стал Тунгусов, а меньше всех заработали — Трофимов и Высокинский

Чиновники правительства Свердловской области отчитались о доходах за прошлый год. Самым богатым членом кабмина стал первый вице-губернатор Владимир Тунгусов, а вот среди тех, чей доход в прошлом году оказался меньше, чем у коллег — глава свердловского минздрава Игорь Трофимов и заместитель губернатора Александр Высокинский, передает корреспондент Накануне.RU.

Владимир Тунгусов в прошлом году, согласно его декларации, заработал чуть более 23 млн руб., еще 20,4 млн руб. дохода задекларировала его супруга. В собственности первого вице-губернатора находятся земельный участок площадью более 2 тыс. квадратных метров и дом площадью 139,6 «квадратов». Еще один земельный участок площадью чуть более 2 тыс. кв.м. и дом площадью 169,8 кв. заработал чуть более 23 млн руб., принадлежащие супруге, находятся у Владимира Тунгусова в пользовании. В гараже чиновника — два автомобиля Lexus LS 600Н. Супруга первого вице-губернатора владеет Lexus RX 350.

Как и в прошлом году, высокие доходы задекларировала чета заместителя губернатора Сергея Зырянова. При этом, доход самого Зырянова в прошлом году составил порядка 3, заработал чуть более 23 млн руб., что больше, чем 2,4 млн руб. в 2015 году, а вот супруги — 33,7 млн руб. Для сравнения, в 2015 году ее доход был равен 28,8 млн руб. В собственности замгубернатора пять квартир, одна из которых в Болгарии, а также доля в еще одной квартире в Болгарии. Также чиновник владеет одним гаражом и тремя местами в паркинге. В гараже Зырянова числится Mercedes S-350.

Отметим, что супруга Зырянова является владелицей двух земельных участков площадью 864 и 2,2 тыс. квадратных метров, двух домов площадью 223 и 233, 8 «квадратов», квартиры площадью 70 кв.м. и долей в еще одной квартире, а также 10 нежилых помещений площадью от 37 до 911,3 квадратных метров. Еще один земельный участок площадью 130 кв.м. и квартира площадью 227,7 кв.м. находятся у нее в собственности. Ездит супруга замгубернатора на Porsche Cayenne.

Доходами выше супруга также может похвастаться жена главы регионального минсоцполитики Андрея Злоказова. В прошлом году она задекларировала доход в размере 17,4 млн руб. против 13,4 млн руб в 2015 году, сам министр заработал — 2, заработал чуть более 23 млн руб., что в целом лишь на 200 тыс. руб. больше, чем в 2015 году. В собственности чиновника находятся квартира площадью 59,2 квадратных метра и доля в еще одной квартире. Квартира площадью 136,2 кв. заработал чуть более 23 млн руб., принадлежащая супруге, находится у Злоказова в пользовании.

Супруга Андрея Злоказова владеет земельным участком площадью более 1,8 тыс. «квадратов», домом площадью 393,6 кв. заработал чуть более 23 млн руб., квартирой площадью 136,2 кв. заработал чуть более 23 млн руб., а также долей в еще одной квартире — той же, что и ее супруг. Также супруге Зырянова принадлежит гараж и автомобиль Cadillac GMT 166 SRX.

Судя по декларации, самые скромные доходы по итогам прошлого года — у главы свердловского минздрава Игоря Трофимова и замгубернатора Александра Высокинского.

Игорь Трофимов в прошлом году заработал 1, заработал чуть более 23 млн руб., его супруга — 1,2 млн руб. Трофимов владеет долей в квартире и гаражом, супруга — земельным участком площадь 2 тыс. «квадратов», квартирой площадью 40,3 кв.м, долей в той же квартире, что и супруг, а также гаражом. Ездит она на автомобиле Nissan Teana. Добавим, что еще одна квартира площадью 54,1 кв.м. находится у супругов в пользовании.

Александр Высокинский в прошлом году задекларировал доход в размере 1,9 млн руб. Он владеет квартирой площадью 162,3 кв. заработал чуть более 23 млн руб., гаражом и двумя парковочными местами. Еще одна квартира площадью 64 кв.м. находится у чиновника в собственности. Из транспортных средств у замгубернатора — мотоцикл «Тула».

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