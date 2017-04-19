Олег Косенков возглавил дом детского творчества в Калининграде

Как сообщил корреспонденту Калининград.Ru источник в сфере образования, нового руководителя представили коллективу на минувшей неделе.

До января 2017 года Олег Косенков возглавлял администрацию Пионерского. Чиновник покинул пост после возбуждения уголовного дела в отношении своего заместителя. С 2010 по 2015 года Косенков занимал должность министра спорта в правительстве Николая Цуканова.