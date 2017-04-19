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15:36 (мск), источник: Калининград.Ru

Олег Косенков возглавил дом детского творчества в Калининграде

Бывший министр спорта региона и экс-глава администрации Пионерского Олег Косенков возглавил дом детского творчества «Родник» на улице Менделеева.

Источник: Калининград.Ru

Как сообщил корреспонденту Калининград.Ru источник в сфере образования, нового руководителя представили коллективу на минувшей неделе.

До января 2017 года Олег Косенков возглавлял администрацию Пионерского. Чиновник покинул пост после возбуждения уголовного дела в отношении своего заместителя. С 2010 по 2015 года Косенков занимал должность министра спорта в правительстве Николая Цуканова.

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