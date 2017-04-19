Предложенный Додоном проект дошел до парламента

ПСРМ в срочном порядке регистрирует в Парламенте РМ данный законопроект и требует включения в повестку дня и рассмотрения данной законодательной инициативы.

В кратчайшие сроки ПСРМ отправит данный проект во все дипломатические миссии, аккредитованные в РМ, а также во все международные организации, которые отслеживают или участвуют тем или иным образом в мониторинге избирательного процесса в РМ.

ПСРМ призывает все международные структуры, в первую очередь, Европейский Союз, повлиять на отказ Демократической партии от намерения проголосовать за введение в РМ одномандатной избирательной системы.

ПСРМ доводит до сведения всех международных организаций о том, что, в случае принятия проекта Плахотнюка и Демпартии о переходе на одномандатную избирательную систему, оставляет за собой право не участвовать в следующих парламентских выборах и всеми способами блокировать их.